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В Белом доме считают, что Маск искал в Трампе «образ отца»

Глава аппарата Белого дома считает, что Маск видел в Трампе почти отца

11 июля 2025, 18:55
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Недилько Ксения

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз наблюдала конец дружбы президента США Дональда Трампа и техномиллиардера Илона Маска. В подкасте New York Post она поделилась мнением, что Маск имел "почти родительскую фиксацию" на Трампе – он видел в нем "фигуру отца".

В Белом доме считают, что Маск искал в Трампе «образ отца»

В Белом доме считают, что Маск искал в Трампе «образ отца»

"Президент был очень, очень добр к нему, а у Илона было так много, что он мог нам предложить. Он знал людей и технологии, о которых у нас было мало представления", — вспоминает Уайлз.

Уайлс считает, что определенное время это было отличное партнерство, а дружба перешла на личный уровень. Техномагнат жил как гость в имении Трампа Мар-а-Лаго и стал почти членом семьи президента. Его называли "дядя Илон".

Почему Маск в итоге отвернулся от Трампа, считает Уайлз, совсем непонятно: "Я не понимаю". По ее словам, президент до последнего верил, что Маск "всегда будет полезен рядом с нами". Несмотря на горький финал этой истории, Уайлз называет техномильярдера "волшебной личностью", которая просто видит мир по-другому — это ценил в нем и Трамп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что американский миллиардер Илон Маск представил стратегию новой политической партии "Америка", если она будет создана.

После проведения опроса о том, следует ли в США создать партию "Америка", Илон Маск рассказал о том, как может действовать эта политическая сила.

"Один из способов реализовать эту идею — сосредоточиться на двух-трех местах в Сенате и 8-10 округах Палаты представителей. Учитывая минимальное преимущество в законодательном органе, этого будет достаточно, чтобы обеспечить решающий голос при голосовании по спорным законам и гарантировать, что они будут соответствовать настоящей воле народа", — заявил он.



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