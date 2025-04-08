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Главная Новости Мир США В Белом доме сделали новое заявление о том, зачем Трам ввел 104% пошлины против Китая.
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В Белом доме сделали новое заявление о том, зачем Трам ввел 104% пошлины против Китая.

Новые жесткие тарифы вступили в силу и начнут действовать с 9 апреля

сегодня, 22:15
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Лиля Воробьева

Соединенные Штаты Америки официально ввели пошлины в размере 104% по отношению к Китаю. Об этом сообщила пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт, передает CNN.

В Белом доме сделали новое заявление о том, зачем Трам ввел 104% пошлины против Китая.

Торговая война США против Китая (фото из открытых источников)

Уточняется, что новые жесткие тарифы уже вступили в силу и вступят в силу с 9 апреля.

"Такие страны, как Китай, решившие отомстить и попытавшиеся удвоить свое плохое обращение с американскими рабочими, совершают ошибку. У президента Трампа стальной позвоночник, и он не сломается. Китайцы хотят заключить соглашение, они просто не знают, как это сделать", — заявила она.

Левитт также отметила, что Трамп поручил своей торговой команде заключать "индивидуальные" торговые соглашения с теми странами, желающими вести переговоры после того, как президент объявил о новой глобальной тарифной политике на прошлой неделе.

"Вся администрация всегда говорила, что президент Трамп готов поднять трубку и поговорить. И президент встретился со своей торговой командой сегодня утром, и он поручил им заключать индивидуальные торговые соглашения с каждой страной, которая обратится в эту администрацию с просьбой заключить соглашение", — добавила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп ввел пошлины США для всего мира, ссылаясь на несуществующего эксперта по экономике. Дональд Трамп в начале апреля объявил о новых тарифах США для более чем сотни стран и территорий. Из-за этого решения фондовые рынки США, ЕС, Китая и других стран испытали наибольшее падение со времени пандемии коронавируса. Однако оказывается, что Трамп мог ввести новые пошлины США благодаря эксперту по экономике, которого никогда не существовало.

Журналистка MSNBC Рэйчел Мэддоу рассказала, откуда у Трампа появились идеи новой экономической стратегии США. В начале президентской кампании Трамп не имел команды экономических советников. Чтобы восполнить этот пробел, он обратился к своему зятю Джареду Кушнеру с просьбой найти человека, который мог бы сформулировать его взгляды на экономику, которые он видит в таких тезисах: "я должен выглядеть жестким", "Китай плохой".



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Источник: https://edition.cnn.com/2025/04/08/business/trump-china-tariff/index.html
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