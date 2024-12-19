В Белом доме сделали заявление о членстве Украины в НАТО

В Белом доме считают, что решение о членстве Украины в НАТО должна принимать новая команда во главе с Дональдом Трампом, которая вскоре придет к власти в США. Однако старший директор по Европе в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер подчеркнул, что Украина должна быть в НАТО, чтобы иметь необходимые гарантии безопасности.

Майкл Карпентер. Фото из открытых источников

Майкл Карпентер в комментариях "Голоса Америки" озвучил позицию Белого дома по членству Украины в НАТО. По его словам, на саммите НАТО в Вашингтоне, США подтвердили, что Украина – на необратимом пути к членству в Альянсе. Кроме того, вступление в НАТО станет основой безопасности страны.

"Решение о приглашении в НАТО уже должна принимать новая команда. Что я могу сказать — это то, что в конце концов, чтобы Украина была защищена, она должна быть в НАТО. Ничто другое не может сравниться со статьей 5 устава НАТО в плане гарантий безопасности", — сказал Карпентер.

Однако американский чиновник отмечает, что вступление в НАТО не будет скорым, ведь для этого нужна ратификация членства Украины всеми 32 союзниками.

"Это займет время. А пока мы должны подумать, какие гарантии безопасности, какая военная помощь необходима Украине до тех пор, как она получит гарантии безопасности, прописаны в статье 5", — сказал Карпентер.

Также Карпентер считает маловероятным окончание войны в Украине в 2025 году через мирные переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов приказал готовить Россию к возможному военному конфликту с НАТО в Европе.

Также "Комментарии" писали, что в Украине призвали изгнать Орбана из ЕС и НАТО. Украинский дипломат Роман Бессмертный назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "агентом Кремля", который выполняет задачи Путина на высших встречах НАТО и ЕС.