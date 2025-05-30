После трех лет кровавого вторжения России в Украину президент США Дональд Трамп наконец-то начинает менять свою благосклонную риторику по отношению к Владимиру Путину, об этом говорится в материале Daily Mail.

Дональд Трамп

В статье говорится, что еще накануне полномасштабной агрессии Трамп называл российского диктатора "гением" и "очень сообразительным". Однако недавно он признал, что Путин "совершенно сумасшедший" и "играется с огнем".

Это кардинальный разворот, но назревавший давно. Многие с самого начала предупреждали, что Путин не стремится к миру, а лишь к капитуляции Украины. Все звучавшие из Москвы "мирные инициативы" оказались лишь ширмой для подготовки новых наступлений.

При этом издание подчеркивает, что два обещанных Трампом "мирных дедлайна" — прекратить войну в первый день своего второго президентства или хотя бы за 100 дней — так и остались пустыми словами. Украина согласилась на перемирие без предварительных условий, а Россия в ответ нанесла рекордную атаку дронами.

Несмотря на то, что Трамп публично унижал президента Зеленского и временно останавливал военную помощь Украине, он просил Путина только об одном — согласиться на прекращение огня. Но даже на это Москва не пошла.

Причина ясна, отмечает издание, Путин верит, что еще может выиграть. Россия развертывает новое летнее наступление. В Донецкой области сосредоточены значительные силы, желающие захватить остальной регион, а на северо-востоке 50 тысяч российских военных готовятся вторгнуться в Сумскую область.

В такой ситуации все больше аналитиков спрашивают: что сделает Трамп дальше? Кое-кто из окружения Трампа предполагает, что он может просто "умыть руки" и выйти из конфликта. Вице-президент Джей Ди Вэнс прямо заявил: "Мы открыты для того, чтобы отойти". Это лишь вдохновляет Путина дожать Украину.

В то же время другие источники в Белом доме утверждают, что Трамп рассматривает возможность более жестких санкций против России. Хотя президент до сих пор избегал поддержки соответствующих инициатив в Конгрессе, он не исключает, что "время для жестких мер" наступило. Ведь, по его словам, он уже долго "оберегал" Путина от "очень неприятных вещей".

Журналисты отмечают, что пришло время для Дональда Трампа сделать выбор. И, возможно, убедить собственную политическую силу, что сдерживание агрессии не "вечная война", а инвестиция в стабильность и собственную безопасность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе заявили о том, что Байден и Трамп изменили Украине.



