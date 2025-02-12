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В Белом доме создали для Маска особые условия: от чего освободили миллиардера

В Белом доме заявили, что Маск не будет подавать публичную финансовую декларацию

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей

Миллиардер Илон Маск, который ныне возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE) США, не должен будет подавать публичную декларацию о своем финансовом положении. В Белом доме говорят, что бизнесмен подаст конфиденциальный отчет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "СNN".

В Белом доме создали для Маска особые условия: от чего освободили миллиардера

Илон Маск. Фото из открытых источников

В настоящее время, Маск, чьи компании имеют государственные контракты на миллиарды долларов, занимается демонтажем многих составляющих федерального правительства в рамках деятельности DOGE.

"Как неоплачиваемый специальный государственный служащий он подаст конфиденциальный отчет о раскрытии финансовой информации в соответствии с нормами", — сказал представитель Белого дома в интервью CNN.

Издание отмечает, что руководящие принципы этики не требуют от Маска подавать публичную декларацию, но остаются вопросы о многочисленных потенциальных конфликтах интересов Маска.

Газета New York Times, которая первой сообщила об этом, пишет, что Маск недавно прошел обучение по этике.

Читайте также на портале "Комментарии" — Илон Маск репостил в соцсети Х фейковый сюжет от имени американского издания E! News о якобы финансировании Агентством США по международному развитию (USAID) визитов западных знаменитостей в Украину. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

Миллиардер в своей соцсети Х сделал репост публикации, в которой говорится: "Знаете ли вы, что USAID потратил ваши налоги на финансирование поездок знаменитостей в Украину, чтобы повысить популярность Зеленского среди американцев?".

В видеоролике от имени медиа ENews упоминается несколько знаменитостей. Анджелина Джоли якобы получила $20 млн. за поездку в Украину, Жан-Клод Ван Дамм — $1,5 млн.; Орландо Блум – $8 млн; Бен Стиллер — $4 млн. Последний уже опроверг эту информацию.




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Источник: https://www.cnn.com/politics/live-news/trump-king-abdullah-meeting-tulsi-gabbard-confirmation-02-11-25#cm70wbuwd00003b6sdbobhwbr
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