В Белом доме откровенно поставили под сомнение существование Украины: что произошло

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что существование Украины якобы зависит исключительно от поддержки Америки, а слова президента Украины Владимира Зеленского относительно Дональда Трампа он назвал "неразумными". Об этом политик заявил в интервью в подкасте The Benny Show.

Джей Ди Венс. Фото: Reuters

Ведущий попросил Венса прокомментировать его высказывания от 19 февраля, когда он отметил, что Зеленский будет сожалеть о своих оскорблениях в адрес Трампа. Президент Украины выразил мнение, что его американский коллега находится в "дезинформационном пространстве", созданном российской пропагандой.

В ответ Вэнс подчеркнул, что без поддержки США Украина не могла бы существовать:

"Спасибо! Если не соглашаешься с президентом, позвони ему или нашим дипломатам. Не надо ехать по Европе и устраивать тура с оскорблениями по отношению к президенту США. Это недопустимо для него, для меня и для всего американского народа".

Вэнс также отметил, что считает слова Зеленского "глупым" шагом.

"Те, кто знаком с нашим президентом, скажут, что публичные оскорбления не изменят мнения Дональда Трампа. Поэтому думаю, Зеленскому следует прислушаться к лучшим советникам", – добавил он.

Вэнс в свое время отмечал, что ни Европа, ни администрация Байдена, ни сама Украина не имели шанса победить Россию за последние три года. Он отметил, что очередной пакет помощи Украине не изменит ситуацию, поскольку у россиян есть значительное численное преимущество в живой силе и оружии, которое будет сохраняться даже при дальнейших поставках помощи со стороны Запада.

Ранее, как писал портал "Комментарии", вице-президент США Джей Ди Венс поддержал усилия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Он считает мир в Европе близкой перспективой.