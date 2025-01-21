В Белом Доме установили особую кнопку: когда Трамп на нее нажимает

В обновленном Овальном кабинете Белого дома снова установили кнопку Diet Coce, которую президент Дональд Трамп использовал во время своего первого срока.

Кнопка для диетической колы

Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что знаменитая маленькая красная кнопка, спрятанная в деревянном ящике, была замечена на рабочем столе Трампа после церемонии инаугурации.

При нажатии кнопка извещает дворецких Белого дома о том, что в Овальном кабинете нужна диетическая кола – любимый напиток Трампа.

"Все немного нервничают, когда я нажимаю эту кнопку", — сказал Трамп журналисту Financial Times в 2017 году.

Еще одной сменой стали предметы на журнальном столике в Овальном кабинете. Байден держал там шоколадное печенье, в то время как в понедельник на нем стоял букет цветов и квадратное золотое пресс-папье с тиснением "Трамп".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить на 90 дней внешнюю помощь развитию до оценки эффективности и согласованности с его внешней политикой. Об этом пишет Reuters.

"Все руководители департаментов и агентств, ответственных за программы помощи внешнему развитию Соединенных Штатов, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств помощи развитию", — говорится в указе, подписанном Трампом через несколько часов после его вступления в должность на второй срок.

Не сразу было понятно, насколько широк порядок и какие программы, страны, неправительственные и международные организации будут касаться этого шага. Также было неясно, какое финансирование может быть сокращено, поскольку Конгресс США устанавливает федеральный правительственный бюджет США.