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В Белом Доме установили особую кнопку: когда Трамп на нее нажимает

В Овальный кабинет вернули кнопку для диетической колы

сегодня, 11:13
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Недилько Ксения

В обновленном Овальном кабинете Белого дома снова установили кнопку Diet Coce, которую президент Дональд Трамп использовал во время своего первого срока.

В Белом Доме установили особую кнопку: когда Трамп на нее нажимает

Кнопка для диетической колы

Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что знаменитая маленькая красная кнопка, спрятанная в деревянном ящике, была замечена на рабочем столе Трампа после церемонии инаугурации.

При нажатии кнопка извещает дворецких Белого дома о том, что в Овальном кабинете нужна диетическая кола – любимый напиток Трампа.

"Все немного нервничают, когда я нажимаю эту кнопку", — сказал Трамп журналисту Financial Times в 2017 году.

Еще одной сменой стали предметы на журнальном столике в Овальном кабинете. Байден держал там шоколадное печенье, в то время как в понедельник на нем стоял букет цветов и квадратное золотое пресс-папье с тиснением "Трамп".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить на 90 дней внешнюю помощь развитию до оценки эффективности и согласованности с его внешней политикой. Об этом пишет Reuters.

"Все руководители департаментов и агентств, ответственных за программы помощи внешнему развитию Соединенных Штатов, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств помощи развитию", — говорится в указе, подписанном Трампом через несколько часов после его вступления в должность на второй срок.

Не сразу было понятно, насколько широк порядок и какие программы, страны, неправительственные и международные организации будут касаться этого шага. Также было неясно, какое финансирование может быть сокращено, поскольку Конгресс США устанавливает федеральный правительственный бюджет США.



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