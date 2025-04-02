В Белом доме уже считают расходы на аннексию Гренландии: первые цифры

Администрация президента США рассматривает финансовые аспекты возможного установления контроля над Гренландией, что стало очередным шагом в реализации желания Дональда Трампа приобрести остров, сообщают источники, осведомленные о ситуации, пишет The Washington Post.

Гренландия

Несмотря на международную критику и жесткую реакцию Дании, в Белом доме приступили к расчету расходов на потенциальное содержание Гренландии как территории США. В частности, анализируется стоимость предоставления государственных услуг для ее 58 тысяч человек.

По словам двух источников, Управление бюджета Белого дома оценивает расходы по содержанию острова, а также потенциальные доходы от его природных ресурсов. Один из возможных сценариев предусматривает финансовое предложение, выгоднее нынешних субсидий Дании, которая ежегодно выделяет в поддержку Гренландии около 600 миллионов долларов.

"Эта сумма значительно превышает нынешние датские расходы", – отметил один из чиновников, отметив, что США могут предложить Гренландии больше.

Трамп неоднократно заявлял, что США должны "получить" Гренландию. "Сто процентов", – сказал он в интервью NBC News, добавив, что надеется добиться этого мирным путем, но "не исключает никаких вариантов".

В Белом доме отмечают, что стратегическое значение Гренландии для безопасности США является одним из главных аргументов в этом вопросе.

"Президент уверен, что Гренландия будет в безопасности под защитой США, учитывая современные угрозы в Арктическом регионе", — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что гренландцы нашли способ, как показать Соединенным Штатам истинное отношение к ним.



