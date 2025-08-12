В Белом доме вышли с новыми подробностями предстоящей встречи Трампа и Путина

15 августа на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Основной темой переговоров станет завершение войны России против Украины.

Кэролайн Левитт (фото из открытых источников)

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она подчеркнула, что прекращение войны и остановка убийств для Трампа является приоритетом. На вопрос журналистов, будут ли рассматриваться другие темы двусторонних отношений, Левитт ответила, что главный акцент будет именно на урегулировании конфликта.

Американский лидер, по ее словам, не стремится устанавливать "красные линии" в отношениях с РФ по отношению к Украине и призывает обе стороны к диалогу, в том числе по гуманитарным вопросам.

Левитт также рассказала, что для проведения встречи рассматривалось несколько локаций, и в Вашингтоне считают предстоящий визит российского руководителя на Аляску "за честь".

Она прокомментировала и недавнее заявление Трампа о намерении посетить Россию. На уточнение, не было ли это ошибкой, Левитт отметила: "Возможно, в будущем есть планы визита, а в пятницу, как известно, президент встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советник президента РФ по международным вопросам Дмитрий Суслов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera рассказал о плане, который Владимир Путин намерен представить Дональду Трампу во время их встречи на Аляске. По словам Суслова, речь идет не только о вероятном "окончательном соглашении", но и о длительном перемирии, которое Кремль стремится оформить в формате двусторонних переговоров с США, без участия Украины и ЕС.

Согласно озвученным условиям, Москва впервые демонстрирует готовность пойти на частичные уступки по вопросу территорий. В частности, Путин якобы соглашается требовать отвода украинских войск только из Донбасса, тогда как ранее настаивал на выходе ВСУ также из Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, он готов обсуждать уход российских сил из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей при сохранении нынешней линии фронта на других направлениях.

