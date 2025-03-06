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Главная Новости Мир США В Белом доме затруднились ответить на вопрос о костюме Зеленского и Маска
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В Белом доме затруднились ответить на вопрос о костюме Зеленского и Маска

Кэролайн Ливитт не смогла объяснить, почему Маску можно быть без костюма в Белом доме, тогда как Зеленского критикуют за это.

сегодня, 09:16
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Slava Kot

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт начала уклоняться от ответа об одежде президента Украины Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля. Вместо этого она начала говорить о рейтингах Трампа.

В Белом доме затруднились ответить на вопрос о костюме Зеленского и Маска

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Фото из открытых источников

На брифинге Кэролайн Ливитт спросили, какой дресс-код в Белом доме, если Зеленский пришел без костюма на встречу в овальном кабинете и столкнулся с критикой, тогда как Илон Маск никогда не носит костюм во время заседаний высшего руководства США. По словам журналиста, выглядело так, будто Зеленского выгоняют.

"Вчера он надел. Илон Маск вчера был в костюме. Вы, видимо, видели. Я только говорю, что вчера он был в костюме и президенту это очень понравилось. И выглядел он отлично", — ответила Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома сразу после этого сменила тему, заявив, что Трамп просил передать сообщение о результатах опроса о его рейтинге на посту президента США.

Напомним, что 28 февраля в Белом доме произошел скандал во время встречи Трампа, Венса и Зеленского. Сначала Трамп сделал замечания об одежде президента Украины, когда его встретил перед входом в Белый дом, а на пресс-конференции один из его сторонников спросил, почему Зеленский не надел костюм. Президент объяснил, что будет носить костюмы после окончания войны.

Сторонники Трампа не в первый раз критикуют Зеленского из-за того, что президент Украины отказывается на время войны носить костюмы. Однако после скандала в Белом доме репортеры обратили внимание, что Илон Маск не одевает костюм также, когда встречается с руководством США. Кроме того, другие мировые лидеры, которые находились в Белом доме, не всегда были в костюме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск попал в конфуз во время выступления Трампа в Конгрессе США.

Также "Комментарии" писали, что Кэролайн Ливитт назвала Зеленского неблагодарным, который укусил кормящую руку.



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