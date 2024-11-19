Текущие трудности Украины на фронте вызваны нехваткой солдат, а не оружия, и Киеву необходимо мобилизовать больше военных. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS News.

Джейк Салливан (фото из открытых источников)

В разговоре ведущий упомянул, что США предоставляли Украине новые типы вооружения (танки, самолеты, ракеты) обычно в ответ на очередную эскалацию со стороны России. Он спросил, было бы лучше, если бы эти виды оружия были поставлены раньше.

Увидели ли мы значительное изменение на поле боя с того момента, как предоставили Украине танки? Есть ли такая разница с F-16? сила. Украине нужно усилить свои передовые позиции за счет увеличения количества солдат", – ответил Салливан.

Советник также подчеркнул, что США предоставили Украине широкий спектр вооружений, включая танки, истребители F-16 , реактивные системы залпового огня HIMARS и зенитные комплексы Patriot.

"Но дело не в том, что было сделано раньше. Сегодняшняя ситуация на поле боя демонстрирует, что нет прямой связи между определенными видами вооружений и нынешним положением дел. Самая прямая связь между позицией украинцев и ресурсами заключается в мобилизации и обеспечении живой силой" ", – резюмировал Салливан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США отреагировали на обновленную ядерную доктрину РФ . Соединенные Штаты не планируют вносить изменения в свою ядерную политику в ответ на обновленную доктрину России, предусматривающую расширение оснований для применения ядерного оружия. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.