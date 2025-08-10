В Британии заявили, что Трамп предал Украину: мир ожидает мрачная ситуация

Британский политик Даниэль Ганнан подверг резкой критике политику президента США Дональда Трампа в отношении Украины, назвав ее "изменой" и "прямым поражением Запада". По его мнению, действия Белого дома открывают двери для победы российского диктатора Владимира Путина и разрушают принципы, на которых держался мировой порядок в последние восемь десятилетий.

Из-за действий Трампа по Украине ситуацию в мире может ухудшиться. Фото из открытых источников

В своей колонке The Telegraph Даниэль Ганнан пишет, что Трамп соглашается на условия, позволяющие России сохранить большую часть оккупированных территорий, не только Крым и зоны, захваченные в 2014 году, но и крупные регионы, оккупированные после 2022-го.

"Ни один президент США не сделал больше для того, чтобы снова ослабить Запад, чем нынешний действующий президент. Понадобятся десятилетия, чтобы исправить причиненный ущерб", — считает Ганнан.

По данным утечек в СМИ, план перемирия предусматривает прекращение военной помощи Украине со стороны США, ослабление санкций против России и возможное расширение экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.

"Эти уступки составляют колоссальную победу России, независимо от того, что будет решено по поводу стремлений Украины к вступлению в НАТО, официальному признанию российского суверенитета в Крыму или того, где именно будут заморожены границы", — уверяет Ганнан.

По его словам, таким образом, Путин получит все, что хотел, тогда как западный альянс продемонстрирует, что не готов защищать даже тех, кого гарантировал поддержать. Таким образом, Ганнан напомнил, что Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на безопасность от США, Великобритании и РФ.

Также британский политик заметил, что встреча Трампа и Путина на Аляске могла быть символическим предложением Кремля. Ганнан проводит историческую параллель с 1941 годом, когда Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт подписали Атлантическую хартию, документ, закрепивший принципы нерушимости границ, свободы торговли и отсутствие вознаграждения агрессии. Теперь, по словам британского журналиста, эти принципы оказываются под угрозой.

"Когда Путин получит большую часть своей добычи, каждый диктатор-недоумок в мире поймет это. НАТО, самый мощный альянс на планете, не будет защищать ни одного из своих друзей. Старый порядок закончился. Что-то совсем холоднее и темнее на подходе", — прогнозирует Ганнан.

