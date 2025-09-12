logo

В целом мире Трамп делает исключения только для Путина и Нетаньяху: почему так произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В целом мире Трамп делает исключения только для Путина и Нетаньяху: почему так произошло

Трамп обещал ввести жесткие санкции против России и ее торговых партнеров, но этого так и не произошло

12 сентября 2025, 17:59
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что способен влиять на любого мирового лидера по контролю международных событий. Однако из этого правила два исключения — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и российский диктатор Владимир Путин, сообщает Axios.

Издание отмечает, что российско-украинская война и конфликт между Израилем и Палестиной стали ключевыми испытаниями для Трампа в области внешней политики. Он обещал остановить эти войны, но этого не произошло.

По информации источников, Трамп признал перед своими близкими соратниками, что ошибочно оценил готовность Путина к миру. В то же время он отвергает утверждение, подвергающееся воздействию Нетаньяху.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, президент и его команда разделяют разочарование из-за отсутствия прогресса в завершении войн в Украине и секторе Газа. Сам Трамп публично заявлял, что как Путин, так и Нетаньяху не оправдали его ожиданий.

Axios напоминает, что Трамп обещал наложить жесткие санкции в Россию и ее партнеров, если Путин не продемонстрирует стремление к миру с Украиной. Однако в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши, что значительно повысило уровень угрозы для Запада.

Несмотря на инцидент, обещанные санкции США не были введены. А американская администрация перевела основное давление на Европейский Союз, призвав его принять дополнительные ограничения против Москвы и ее торговых партнеров за импорт российской нефти.

"Президент готов применить серьезные санкции против России, но подчеркивает, что Европа должна действовать более решительно и делать те же шаги, что и США, чтобы давить на страны, финансирующие войну", — отметил чиновник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп вяло отреагировал на удары Путина по Украине и Польше. Реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши вызывает удивление. Похоже, что для главы Белого дома важнее события внутри страны, чем события в Европе. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал политический аналитик Владимир Фесенко.

Он отметил, что пост Трампа, в котором тот коротко написал "Началось" по поводу появления дронов, выглядит неоднозначно. Аналитик также пояснил, что имеет в виду внимание Трампа к внутренней политике, в частности, инцидент с убийством одного из активистов, связанных с его лагерем.



Источник: https://www.axios.com/2025/09/12/trump-response-russia-drones-israel-qatar
