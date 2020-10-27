В центре Нью-Йорка появилось изображение Трампа в виде иконы

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Татьяна Веремеева
В центре города Нью-Йорк в США появилась огромная "икона",
на которой изображен президент США Дональд Трамп в облике святого с книгой с чистыми
страницами в руках. Художник назвал американского президента "золотым тельцом
нашего времени". Фото с описанием происходящего опубликовал в Instagram
художник Дэвид Датуна.
Диптих с изображением Трампа появился на стене церкви Святого Томаса. Художник отметил, что работа является символом того, что реальность двойственна.
"Работа художника заключается в том, чтобы вывести двойственность реальности на передний план. Сделать так, чтобы ваша аудитория увидела разницу. Нынешняя реальность необычна: нашу страну захватил самопровозглашенный святой, который проповедует ничто, ежедневно затягивая нас все глубже в свою эгоистичную пустоту, и все это время ему поклоняются точно так же, как первоначальному Золотому Тельцу. Пришло время перевернуть страницу", – написал Датуна.
Ранее "Комментарии" писали, что кибер-специалисту Виктору
Геверсу удалось узнать пароль
от учетной записи Дональда Трампа. Он смог получить доступ к аккаунту
президента, случайно подобрав пароль. Хакер утверждает, что угадать пароль ему
удалось всего с пятой попытки, и по мнению Геверса, он оказался слишком простым
– maga2020!, что сокращено от MakeAmericaGreatAgain.
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