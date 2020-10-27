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Главная Новости Мир США В центре Нью-Йорка появилось изображение Трампа в виде иконы
commentss НОВОСТИ Все новости

В центре Нью-Йорка появилось изображение Трампа в виде иконы

Художник заявил, что решил обратить внимание на проблемы современности в США

сегодня, 18:53
Автор:

Татьяна Веремеева

В центре города Нью-Йорк в США появилась огромная "икона", на которой изображен президент США Дональд Трамп в облике святого с книгой с чистыми страницами в руках. Художник назвал американского президента "золотым тельцом нашего времени". Фото с описанием происходящего опубликовал в Instagram художник Дэвид Датуна.

В центре Нью-Йорка появилось изображение Трампа в виде иконы

Диптих с изображением Трампа появился на стене церкви Святого Томаса. Художник отметил, что работа является символом того, что реальность двойственна.

"Работа художника заключается в том, чтобы вывести двойственность реальности на передний план. Сделать так, чтобы ваша аудитория увидела разницу. Нынешняя реальность необычна: нашу страну захватил самопровозглашенный святой, который проповедует ничто, ежедневно затягивая нас все глубже в свою эгоистичную пустоту, и все это время ему поклоняются точно так же, как первоначальному Золотому Тельцу. Пришло время перевернуть страницу", – написал Датуна.

Ранее "Комментарии" писали, что кибер-специалисту Виктору Геверсу удалось узнать пароль от учетной записи Дональда Трампа. Он смог получить доступ к аккаунту президента, случайно подобрав пароль. Хакер утверждает, что угадать пароль ему удалось всего с пятой попытки, и по мнению Геверса, он оказался слишком простым – maga2020!, что сокращено от MakeAmericaGreatAgain.


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