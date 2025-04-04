В день обвала рынков США Трамп представил «золотую карту» со своим портретом

Дональд Трамп снова оказался в центре внимания после презентации новой иммиграционной программы, которая позволит богачам фактически купить себе вход в США. Речь идет о "золотой визе" стоимостью $5 миллионов, которую президент сам назвал "Картой Трампа". Поэтому логично, что лицо Трампа и украшает новый документ, больше напоминающий сувенир, чем официальное вид на жительство.

Дональд Трамп

Презентация состоялась на борту президентского самолета, где 78-летний президент с гордостью демонстрировал журналистам визу, которая, по его словам, позволит элитным иностранцам получить расширенные права на проживание в США и создание бизнеса.

"Это – золотая карточка. Карточка Трампа", – заявил он, держа визу с собственным изображением, а также удивительно выглядывающей из-за его плеча статуей Свободы.

По словам Трампа, он лично стал первым покупателем этой визы, хотя признался, что не знает, кто будет вторым.

В феврале он анонсировал эту инициативу, и, как ожидается, она может заработать уже через несколько недель. Несмотря на забавность презентации, министр торговли Говард Лутник заверил, что уже продано более тысячи таких карт, что принесло стране $5 миллиардов в день.

Лутник также подверг критике действующую иммиграционную программу EB-5, которая позволяет инвесторам получать постоянное проживание в США. По его словам, она "переполнена мошенничеством и выдумками", а "Карточка Трампа" якобы позволит привлечь в бюджет триллион долларов, если будет продано 200 тысяч таких виз.

Впрочем, в интернете реакция была менее увлекательной. Пользователи соцсетей возмутились, что Трамп решил рекламировать "золотую визу" в день, когда американский фондовый рынок потерял $2,6 триллиона из-за его новых пошлин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что инициатива Трампа по продаже так называемых "золотых карт" в настоящее время успешна и приносит деньги в бюджет.



