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В день рождения Трампа в США состоялся самый большой военный парад в истории (ФОТО)

В Вашингтоне прошел парад к 250-летию Армии США, совпавший с днем рождения Трампа.

сегодня, 08:15
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Slava Kot

Вечером 14 июня Вашингтон стал центром масштабных празднований по случаю 250-летия Армии США. Парад прошел на Национальной аллее от мемориала Линкольна к монументу Вашингтона. В этом году празднование совпало с несколькими событиями — Днем флага США, Днем отца и 79-м днем рождения президента Дональда Трампа.

В день рождения Трампа в США состоялся самый большой военный парад в истории (ФОТО)

Военный парад к 250-летию армии США. Фото: Doug Mills/The New York Times via AP, Pool

По данным администрации Трампа, парад стал самым большим в современной истории США. В нем приняли участие 6700 военных, более 80 единиц техники, в том числе 28 танков Abrams, боевые машины, а также техника времен Второй мировой войны. Кроме того, в небе демонстрировали мастерство пилоты военных вертолетов Black Hawk, Apache и Chinook.

В день рождения Трампа в США состоялся самый большой военный парад в истории (ФОТО) - фото 2

Военный парад к 250-летию армии США. Фото: Reuters

Национальная аллея была заполнена людьми в патриотических цветах и символике, включая кепки и футболки с надписями Make America Great Again. Толпа скандировала USA, We love Trump, а музыкальное сопровождение включало песню Happy Birthday в честь Трампа.

В день рождения Трампа в США состоялся самый большой военный парад в истории (ФОТО) - фото 3

Военный парад к 250-летию армии США. Фото: Жаклин Мартин/Associated Press

Несмотря на масштабность действия, отношение американцев к параду оказалось неоднозначным. Согласно данным опроса Associated Press-NORC, 60% американцев назвали проведение такого парада нецелевым использованием средств налогоплательщиков. По разным оценкам, бюджет празднований к 250-летию Армии США составляет от 25 до 45 млн долларов.

В день рождения Трампа в США состоялся самый большой военный парад в истории (ФОТО) - фото 4

Дональд Трамп, Мелания Трамп и Пит Хегсет на параде к 250-летию армии США. Фото: Reuters

В день рождения Трампа в США состоялся самый большой военный парад в истории (ФОТО) - фото 5

Военный парад к 250-летию армии США. Фото: Reuters

В то время как военная техника двигалась в Вашингтоне, в США продолжались акции протеста под лозунгом "No kings". Демонстранты выступали против политики Дональда Трампа и милитаризации страны. Участники протестов отмечали опасность усиления авторитарных тенденций в государственном управлении и необходимость направления бюджетных средств на социальные нужды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тысячи городов восстали против Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Путин и Трамп почти час говорили по телефону в день рождения президента США.



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Источник: https://www.foxnews.com/politics/trump-celebrates-us-long-history-giving-foreign-enemies-hell-massive-military-parade
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