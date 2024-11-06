В день выборов США внезапно отработали "ядерный" сценарий: детали

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, отработав вероятный ядерный удар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Командование глобальных ударов США.

Ракета Minuteman III. Фото из открытых источников

Отмечается, что спешный запуск состоялся 5 ноября в 23:01 по тихоокеанскому времени (около 18:01 по Киеву) с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Межконтинентальная ракета пролетела примерно 6800 км до испытательного полигона на Маршалловых островах в Тихом океане.

Для запуска ракеты также использовалась система Airborne Launch Control System (ALCS) на борту самолета E-6B Mercury. Это так называемый воздушный командный пункт, который руководит запуском ракеты Minuteman III.

По данным Defense Express, военные США отработали ситуацию, в которой по стране уже был нанесен ядерный удар. В этом сценарии Белого дома и самого Вашингтона не существует, не отвечает основной подземный командный центр Стратегического командования США под авиабазой Оффутт и другие резервные командные пункты.

В таком случае команда на ответны ядерный удар передается именно с командного пункта на самолете E-6B Mercury.

Ракета не была вооружена ядерными боеголовками, а сам пуск был испытательным.

"Этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов является безопасным, надежным и эффективным для сдерживания угроз 21-го века и успокоить наших союзников", – сказано в сообщении.

Подобные пуски проводились американскими Воздушно-космическими силами уже около 300 раз и "не являются результатом текущих мировых событий", отметили в Командовании глобальных ударов США.

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