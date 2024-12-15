В ЕС считают, что Трамп может стать современным Черчиллем: какие решения должен принять

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
У президента США Дональда Трампа есть шанс войти в историю как "Черчилль нашего времени", если сможет обеспечить долговременное мирное соглашение в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью для The Telegraph.
Дональд Трамп
По мнению Цахкны, для достижения такого результата Трамп должен предоставить Украине "железные гарантии безопасности".
По его словам, Эстония настаивает, что Украина должна получить полноценное членство в НАТО или равноценные западные гарантии безопасности, поскольку только это может обеспечить стабильность. остановить агрессию Кремля.
Кроме того, глава МИД Эстонии подверг критике союзников по НАТО и ЕС за недостаточную финансовую поддержку Украины. Он напомнил, что Эстония выделила 0,25% ВВП на оборонную помощь, и если бы все союзники поступили так же, это могло бы принести победу Киеву, ведь дало бы 120 миллиардов евро.
Цахкна также выразил разочарование из-за медленных поставок оружия на ранних этапах войны. По его мнению, более оперативные действия могли бы изменить ход событий.
"Если бы мы сделали все, что мы сделали для Украины с точки зрения военной поддержки в первый год, а не последние два с половиной года, это было бы закончено и с Путиным было бы покончено", – считает Цахкна.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трам может жестко принуждать Украину к миру.
Новости