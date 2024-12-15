В ЕС считают, что Трамп может стать современным Черчиллем: какие решения должен принять

У президента США Дональда Трампа есть шанс войти в историю как "Черчилль нашего времени", если сможет обеспечить долговременное мирное соглашение в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью для The Telegraph.

Дональд Трамп

По мнению Цахкны, для достижения такого результата Трамп должен предоставить Украине "железные гарантии безопасности".

"Президент Трамп буквально имеет возможность стать Черчиллем нашего времени, и я имею в виду не только российскую агрессию, но и глобальный вопрос о том, какими будут международные правила. Если Путин может заявить, что он и любой другой может менять границы с помощью силы и может постоянно проявлять агрессию без какой-либо реальной ответственности, это может повредить всем [в Европе], и это также может повредить позиции США", — считает Цахкна.

По его словам, Эстония настаивает, что Украина должна получить полноценное членство в НАТО или равноценные западные гарантии безопасности, поскольку только это может обеспечить стабильность. остановить агрессию Кремля.

"Мы не можем попасть в эту ловушку, это наша четкая позиция... Минские договоренности 2015 года совсем не остановили Путина", — заявил Цахкна.

Кроме того, глава МИД Эстонии подверг критике союзников по НАТО и ЕС за недостаточную финансовую поддержку Украины. Он напомнил, что Эстония выделила 0,25% ВВП на оборонную помощь, и если бы все союзники поступили так же, это могло бы принести победу Киеву, ведь дало бы 120 миллиардов евро.

Цахкна также выразил разочарование из-за медленных поставок оружия на ранних этапах войны. По его мнению, более оперативные действия могли бы изменить ход событий.

"Если бы мы сделали все, что мы сделали для Украины с точки зрения военной поддержки в первый год, а не последние два с половиной года, это было бы закончено и с Путиным было бы покончено", – считает Цахкна.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трам может жестко принуждать Украину к миру.



