В Европе готовят кардинальный шаг по Трампу ради Украины: что известно

Европейские лидеры надеются убедить президента США Дональда Трампа одобрить продажу вооружения Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на троих анонимных европейских чиновников. Они считают, что шанс получить согласие со стороны Трампа появится, если Европа или Украина сами профинансируют закупку, в частности, в виде кредитов.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Один из дипломатов уточнил, что окончательное решение будет зависеть от политической воли Трампа, ведь его команда не хочет провоцировать Россию действиями, которые могут нанести ущерб его планам на "мирное урегулирование" или предстоящий диалог с Кремлем.

Источники в НАТО заявили, что даже без дополнительных поставок Украина, вероятно, сможет держать оборону еще около года, хотя ситуация на фронте будет критической.

"Это не приведет к катастрофе за 12 месяцев, но украинские войска окажутся в сложном положении – практически все время в обороне", – отметил высокопоставленный представитель Альянса.

Он также предупредил о возможной нехватке ПВО, танков и ракет, что ухудшит обороноспособность ВСУ.

Ранее планировалось, что Владимир Зеленский встретится с Трампом на саммите G7 в Канаде, чтобы обсудить возможность продажи оружия, однако встреча не состоялась. Между тем, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Трамп в конце концов даст "зеленый свет" на такой шаг.

Как уже писали "Комментарии", в Гааге стартовал саммит НАТО, на который прибыл президент Владимир Зеленский. Ожидается, что он проведет переговоры с Дональдом Трампом для обсуждения важнейших вопросов для Украины. 24 июня состоится официальный ужин с участием короля и королевы Нидерландов. Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, присутствовавший на мероприятии, поделился ключевыми деталями саммита.