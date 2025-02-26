В Госдепе нашли способ возобновления помощи Украине: на какой шаг готовы пойти США

Высокопоставленные должностные лица Госдепартамента США составляют список дополнительных исключений из замораживания помощи для Украины, что позволит Киеву получить доступ к заблокированной в настоящее время части экономической и безопасности поддержки. Об этом сообщает Politico.

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Если эти исключения будут утверждены, их объем превысит разрешения, предоставленные госсекретарем США Марком Рубио для предоставления "жизненно важной помощи" по всему миру. Это включает финансирование программ, таких как разминирование и борьба с наркотиками, как отметил представитель Госдепартамента, а также два других источника, осведомленных о ситуации, и документ, полученный изданием.

Пока неизвестно, будет ли включаться в список исключений военная помощь для Украины, которой занимается Госдепартамент. Конгресс уже выделил более 4 млрд. долларов для украинских вооруженных сил. Значительная часть этих средств уже использована для закупки оружия, в частности Javelin, и техники, такой как радиостанции. Однако некоторые контракты длятся годами, что затрудняет оценку фактически израсходованных сумм.

Неясно также, сможет ли Украина получить дополнительную помощь даже при утверждении новых исключений, поскольку ранее разрешенная гуманитарная помощь не была реализована в полной мере.

Политически попытки расширить исключения для Украины отражают противоречия в команде президента США Дональда Трампа относительно стратегии взаимодействия с Киевом.

Дискуссии о возможных исключениях начались в конце января, через несколько дней после введения администрацией Трампа масштабной заморозки иностранной помощи. Предложенные исключения включают программы, связанные с экономической поддержкой, разминированием, борьбой с наркотиками и здравоохранением.

Активные дискуссии продолжались еще на прошлой неделе, как свидетельствуют официальные заявления Госдепартамента и внутренняя переписка чиновников, полученная изданием. Среди предложенных исключений – финансирование программ, поддерживающих демократические институты Украины и гражданское общество. Они упоминаются как инициативы по переходу и помощи для Европы, Евразии и Центральной Азии (AEECA).

Ранее "Комментарии" писали, что военная поддержка Украины со стороны США продолжается и остается важной для обеих стран. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции.