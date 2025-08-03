В Госдепе объяснили позицию Трампа к войне в Украине: что хочет президент США

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Slava Kot
Заместитель представителя Государственного департамента США Миньон Хьюстон заявила, что Дональд Трамп стремится к установлению крепкого и устойчивого мира в Украине. По ее словам, администрация Трампа стоит "бок о бок с Украиной" и выступает за полное прекращение огня, чтобы прекратить нападения России.
Миньон Хьюстон. Фото из открытых источников
Миньон Хьюстон в интервью изданию Postimees рассказала о том, как США хотят достичь окончания войны в Украине.
По ее словам, США поддерживают встречи Украины и России в Стамбуле как одно из направлений попыток установить безусловное прекращение огня, которое приведет к мирному заключению путем переговоров.
Относительно Путина, спикер Госдепа заметила слова Трампа к российскому диктатору. По ее словам, президент США "разочарован" и "недоволен" Путиным.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин делает "правильные вещи" для Украины. У Трампа нет иного выбора.
Также "Комментарии" писали, что экс-советник Трампа Болтон высмеял его из-за угроз России о ядерном флоте США.