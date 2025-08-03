Заместитель представителя Государственного департамента США Миньон Хьюстон заявила, что Дональд Трамп стремится к установлению крепкого и устойчивого мира в Украине. По ее словам, администрация Трампа стоит "бок о бок с Украиной" и выступает за полное прекращение огня, чтобы прекратить нападения России.

Миньон Хьюстон. Фото из открытых источников

Миньон Хьюстон в интервью изданию Postimees рассказала о том, как США хотят достичь окончания войны в Украине.

"Позвольте мне четко заявить: эта администрация не хочет скорейшего решения проблемы. Она стремится к крепкому, длительному миру в регионе. Мы хотим и дальше стоять бок о бок с Украиной, которая призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, что прекращает все нападения на гражданское население и критически важную инфраструктуру", — сказала Хьюстон.

По ее словам, США поддерживают встречи Украины и России в Стамбуле как одно из направлений попыток установить безусловное прекращение огня, которое приведет к мирному заключению путем переговоров.

Относительно Путина, спикер Госдепа заметила слова Трампа к российскому диктатору. По ее словам, президент США "разочарован" и "недоволен" Путиным.

"Эта администрация отдана идее глобального мира. Она четко и громко высказывалась по этому вопросу. Мы и дальше будем придавать этому приоритет, когда речь идет о России. Слова Президента говорят сами за себя. Наша цель четкая — мир в этом регионе. Мир любой ценой", — добавила Хьюстон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин делает "правильные вещи" для Украины. У Трампа нет иного выбора.

Также "Комментарии" писали, что экс-советник Трампа Болтон высмеял его из-за угроз России о ядерном флоте США.