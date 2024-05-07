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В Госдепе окончательно ответили, будут ли США отправлять свою армию в Украину

Соединенные Штаты не будут посылать свои военные силы на войну в Украину.

сегодня, 11:20
Автор:
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Slava Kot
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявлениями о возможности отправить иностранные войска в Украину, заставил официальных представителей стран Запада отвечать на вопрос, поддерживают ли они позицию французского лидера. Одни страны критикуют заявления Макрона и выступают против отправки войск в Украину, в то время как другие рассматривают такую возможность при определенных условиях.

В Госдепе окончательно ответили, будут ли США отправлять свою армию в Украину

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Американский политик Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения на войне в Украине, США может участвовать в войне "не только деньгами, но и солдатами". Представитель государственного департамента США Мэтью Миллер прокомментировал эти заявления и объяснил, существует ли возможность отправить американских солдат в Украину.

Во время брифинга спикера Госдепа США Мэтью Миллера спросили, считает ли Вашингтон "реальным вариантом" отправку американских войск в Украину.

"Я просто не собираюсь комментировать заявления, сделанные членами Конгресса. Президент четко дал понять, что не будет посылать войска США драться в Украину", – сказал Миллер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал два ключевых условия, по которым его страна может отправить свои военные силы в Украину. По словам Макрона, это может произойти, когда россияне прорвут украинский фронт, а также при условии, что власти Украины официально направят запрос о помощи к Франции.

Также "Комментарии" писали о российском политике Дмитрии Медведеве, который пригрозил трем странам катастрофическими последствиями из-за отправки своих военных сил в Украину, в том числе и Соединенным Штатам.




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