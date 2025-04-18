В Госдепе признали полное фиаско Трампа о прекращении войны в Украине: кто изменит ситуацию

Государственный секретарь США Марко Рубио убежден, что европейские страны могут сыграть важную роль в завершении войны в Украине. Об этом он заявил по завершении визита во Францию, сообщает TF1.

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Комментарий прозвучал 18 апреля в аэропорту Ле Бурже перед вылетом Рубио в Вашингтон. С 16 апреля он находился в Париже вместе со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом, чтобы провести дипломатические консультации по урегулированию войны между Россией и Украиной.

По мнению Рубио, ведущие европейские государства — Великобритания, Франция и Германия — имеют потенциал, чтобы приблизить развязывание войны.

"Я считаю, что участие Великобритании, Франции и Германии может значительно продвинуть процесс вперед. Их предложения кажутся мне содержательными и достойными внимания", — отметил госсекретарь.

Интересно, что ранее США не предполагали участия Европы в переговорах по Украине. В частности, на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель президента США Кит Келлог прямо заявил, что не рассматривает европейские страны как участников мирного диалога. Такой подход вызвало волну критики в ЕС.

Однако, по данным Bloomberg, Вашингтон позже все же согласился привлечь европейских партнеров к потенциальным переговорам, особенно учитывая стремление России добиться снятия европейских санкций.

Этот тезис частично подтвердил и сам Марк Рубио, признав, что тема санкций со стороны ЕС вполне может стать предметом обсуждения в контексте переговоров о прекращении боевых действий.

"Комментарии" уже писали, что Вашингтон фактически пригрозил выйти из переговорного трека с россиянами по мирному урегулированию войны в Украине, если Россия не прекратит огонь. На все обо всем США дают Кремлю несколько дней. За это время должны появиться явные признаки того, что мирное соглашение о прекращении войны может быть достигнуто.