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В Госдепе США определили основное препятствие в переговорах Украины и РФ

Рубио объяснил, почему Вашингтон не вводит новые санкции и что еще нужно для достижения мира

сегодня, 10:40
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Клименко Елена

Россия и Украина еще вдали от достижения компромисса в процессе мирного урегулирования. Однако президент США Дональд Трамп в скором времени будет вынужден решить, как долго он готов оставаться посредником между воюющими сторонами.

В Госдепе США определили основное препятствие в переговорах Украины и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в эфире телеканала Fox News. Он подчеркнул, что Трамп приложил много усилий, чтобы приблизить мир, остановить убийства и разрушения.

"Мы приблизились к этому, но все еще слишком далеко. Теперь мы понимаем, какие последствия для Украины и России будут иметь остановка войны, но позиции остаются очень разными", — отметил Рубио/

Госсекретарь также добавил, что эта неделя является "критической" для достижения соглашения между Россией и Украиной, а также для участия США в качестве посредника, хотя сроки принятия решения остаются неопределенными.

"Есть определенные основания для оптимизма, но мы должны оставаться реалистами. Мы приближаемся, но еще недостаточно близко", — сказал Рубио.

  Кроме того, он заявил, что США не будут вводить новые санкции против России, поскольку они пытаются максимально приблизить стороны к миру.

"Введение санкций может затянуть войну на годы. США имеют единственную возможность вести диалог с обеими сторонами, и мы хотим быть уверены, что наши усилия дадут результат", — подчеркнул Рубио/

Портал "Комментарии" уже писал, что госсекретарь США Марко Рубио имеет полное право присутствовать на так называемом параде победы в Москве 9 мая, поскольку Соединенные Штаты являлись частью антигитлеровской коалиции, заявил депутат Госдумы страны-агрессора Виталий Милонов.



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Источник: https://x.com/clashreport/status/1916481004333580391
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