В Госдепе США прокомментировали операцию ВСУ на территории РФ

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Кравцев Сергей
Решения о проведении Украиной военных операций на территории страны-агрессора России принимаются исключительно Киевом. США поддержат любые усилия украинской стороны, направленные на самозащиту. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель.
Госдеп США. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос представителей масс-медиа, как официальный Вашингтон оценивает продвижение ВСУ в российской Курской области, представитель Госдепа заявил, что лучше Украина будет говорить о своих военных операциях сама.
По словам Пателя, Штаты продолжают сосредотачиваться на том, чтобы "убедиться, что у наших партнеров в Украине есть все необходимое для защиты от российской агрессии".
Вместе с тем он высказался о "табу" со стороны Вашингтона на нанесение Украиной ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием, и на призывы Киева снять такие ограничения. По словам Пателя, "ничего не изменилось в политике Соединенных Штатов по ударам через границу".
Когда представителя Госдепа журналисты просили прокомментировать угрозы российского диктатора Владимира Путина о "жестоком ответе" из-за прорыва ВСУ в Курской области, чиновник напомнил, что подобная риторика главы Кремля звучит уже не впервые.
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