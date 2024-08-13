В Госдепе США прокомментировали операцию ВСУ на территории РФ

Решения о проведении Украиной военных операций на территории страны-агрессора России принимаются исключительно Киевом. США поддержат любые усилия украинской стороны, направленные на самозащиту. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос представителей масс-медиа, как официальный Вашингтон оценивает продвижение ВСУ в российской Курской области, представитель Госдепа заявил, что лучше Украина будет говорить о своих военных операциях сама.

"Но в целом мы поддержали украинские войска, способные защитить себя от атак российских сил, идущих из-за рубежа, принять меры, чтобы защитить себя от этих атак. Это, как говорит президент (США Джо) Байден, было бы здравым смыслом", — заявил представитель Госдепа.

По словам Пателя, Штаты продолжают сосредотачиваться на том, чтобы "убедиться, что у наших партнеров в Украине есть все необходимое для защиты от российской агрессии".

"И в конце концов, решение о том, как Украина проводит свои военные операции, должны приниматься Украиной", — сказал американский чиновник.

Вместе с тем он высказался о "табу" со стороны Вашингтона на нанесение Украиной ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием, и на призывы Киева снять такие ограничения. По словам Пателя, "ничего не изменилось в политике Соединенных Штатов по ударам через границу".

Когда представителя Госдепа журналисты просили прокомментировать угрозы российского диктатора Владимира Путина о "жестоком ответе" из-за прорыва ВСУ в Курской области, чиновник напомнил, что подобная риторика главы Кремля звучит уже не впервые.

"Ну, смотрите, для Путина в этом нет ничего нового. Во время этого конфликта он бряцал оружием, применял обострения... В феврале 2022 года Россия незаконно, безосновательно вторглась на территорию Украины с попыткой подчинить себе ее границы. И потому действительно решением тут, и, если Путин заинтересован в скорейшем решении этого вопроса, было бы просто убрать российские силы из Украины. Это может быть так просто", — отметил Патель.

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