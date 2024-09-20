"Невероятно трудно достичь": в США рассказали, чего не будут делать с Россией

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что изгнать Россию из Совета безопасности Организации Объединенных Наций очень сложно. По его словам, исключения РФ требуют с начала полномасштабного вторжения, однако процесс безрезультатный.



Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

На брифинге представителя Государственного департамента США спросили, какой может быть позиция Вашингтона, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН. Мэтью Миллер ответил, что США работают над более реальными задачами.

"Я думаю, это то, к чему люди призывали в разное время с тех пор, как Россия начала или расширила свое незаконное вторжение в Украину. Если вы посмотрите на Устав ООН, это то, чего будет невероятно трудно достичь", – ответил Миллер.

Недавно президент Финляндии Александр Стубб призвал сменить Совет Безопасности ООН. Финский лидер предлагает устранить страны-агрессоры, в частности Россию из Совбеза. Кроме того, Стубб призывает отменить вето, которым на данный момент, кроме России, обладают США, Китай, Франция и Великобритания.

Также Александр Стубб предлагает расширить постоянное членство Совета Безопасности ООН до 10 членов, добавив по две страны из Азии и Африки и одну из Латинской Америки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Организации Объединенных Наций отреагировали на запрос Украины посетить Курскую область. Представитель ООН заявил, что это возможно только тогда, когда Россия предоставит разрешение для подобной миссии. Также на подобный запрос ответили в Красном Кресте.

Также "Комментарии" писали о том, что в ООН признали свою беспомощность перед Россией по поводу ее нарушений международного права.



