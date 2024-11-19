В Госдепе удивили реакцией на просьбу прокомментировать разрешение ВСУ бить по территории РФ

Как передает портал "Комментарии", представитель Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге отказался комментировать сообщения СМИ о якобы разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

США. Фото: из открытых источников

На просьбу прокомментировать данные СМИ о разрешении на удары вглубь России Миллер заявил, что "сегодня у меня нет сообщений об изменении нашей политики".

Далее чиновник напомнил о роли США в поддержке Украины, в частности создании Контактной группы по вопросам поддержки Украины и привлечения России к ответственности за ее действия.

"Мы четко заявляли и заявляем, что всегда будем приспосабливать средства, которые предоставляем Украине, когда это целесообразно. И вы видели подтверждение этому в виде наших шагов, которые мы приняли за последние несколько лет", – добавил представитель Госдепа.

Миллер не стал говорить о разрешении на удары ATACMS по России и на просьбу прокомментировать заявление российского МИД по этому поводу, где предостерегают США от эскалации "конфликта".

При этом он напомнил, что именно Россия "то и дело приводила к эскалации конфликта".

"В частности вспомним о последних месяцах, когда Россия заручилась поддержкой более 11 тысяч северокорейских войск, которые теперь находятся на фронте в Курской области и ведут боевые действия против украинских военных. Это – существенная эскалация со стороны России", – констатировал представитель Государственного департамента.

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