В Госдепе удивили реакцией на просьбу прокомментировать разрешение ВСУ бить по территории РФ

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", представитель Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге отказался комментировать сообщения СМИ о якобы разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
США. Фото: из открытых источников
На просьбу прокомментировать данные СМИ о разрешении на удары вглубь России Миллер заявил, что "сегодня у меня нет сообщений об изменении нашей политики".
Далее чиновник напомнил о роли США в поддержке Украины, в частности создании Контактной группы по вопросам поддержки Украины и привлечения России к ответственности за ее действия.
Миллер не стал говорить о разрешении на удары ATACMS по России и на просьбу прокомментировать заявление российского МИД по этому поводу, где предостерегают США от эскалации "конфликта".
При этом он напомнил, что именно Россия "то и дело приводила к эскалации конфликта".
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