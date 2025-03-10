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В Гренландии резко ответили Трампу из-за его скандальных предложений стране

Недавно Трамп снова выразил свое "обещание" гренландцам, что он "защитит" их и "сделает богатыми", если Гренландия присоединится к Соединенным Штатам.

сегодня, 11:50
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Клименко Елена

С начала второго срока президентства Дональд Трамп не проявлял должного уважения к Гренландии, что усложняет более тесное сотрудничество между странами. Об этом заявил премьер-министр Гренландии Муте Бурупа Эгеде, которого цитирует The Guardian.

В Гренландии резко ответили Трампу из-за его скандальных предложений стране

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Как отмечает издание, недавно Трамп снова выразил свое "обещание" гренландцам, что он "защитит" их и "сделает богатыми", если Гренландия присоединится к Соединенным Штатам.

"Время, выбранное для его комментариев, проблематично, поскольку уже в этот вторник гренландцы пойдут на выборы для избрания нового правительства", — добавляет The Guardian.

Эгеде, в свою очередь, подчеркнул, что комментарии Трампа были неуважительны с самого начала его второго срока президентства. Он также назвал эти высказывания контрпродуктивными, отметив, что они отталкивают некоторых людей от желания развивать сотрудничество с США.

"Мировой порядок сейчас находится в нестабильном состоянии, и президент США, чрезвычайно непредсказуемый, создает атмосферу неуверенности", — добавил премьер-министр.

Еще во время первого срока Трамп выражал интерес к приобретению Гренландии. Кроме того, после его заявлений во втором термине король Дании Фредерик X сменил королевский герб, сделав на нем Гренландию и Фарерские острова более заметными.

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп подтвердил свой интерес по сектору Газа. Эту территорию нынешний глава Белого дома хочет сделать фактически подконтрольной США без привлечения американских военных. Американский лидер считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий, а США могли бы приступить к строительству "одного из самых впечатляющих проектов на Земле".



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/mar/10/volodymyr-zelenskyy-us-ukraine-talks-russia-saudi-arabia-europe-latest-news-live#top-of-blog
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