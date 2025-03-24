В Гренландию прибудет дипломатический десант от Трампа, который назвали демонстрацией агрессии

Вторая леди США Уша Вэнс вместе с одним из сыновей отправится в Гренландию в четверг в составе американской делегации.

Уша Вэнс

Поездка проходит на фоне неоднократных заявлений президента Дональда Трампа о намерении приобрести остров "так или иначе". Впрочем, в объявлении Белого дома об этих амбициях не упомянули, а указали на более культурную составляющую визита второй леди США.

В частности, в администрации указывают, что Уша Вэнс планирует посетить исторические места, ознакомиться с культурным наследием Гренландии и стать зрительницей национальной гонки на собачьих упряжках Avannaata Qimussersu. Делегация должна вернуться в США в субботу.

"Миссис Вэнс и делегация с нетерпением ждут возможности наблюдать за этой выдающейся гонкой и отметить культуру и единство гренландского народа", – говорится в заявлении Белого дома.

По данным датских изданий Berlingske и Jyllands-Posten, вместе с делегацией в Гренландию отправится и советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц. Эта информация вызвала возмущение местных властей.

"Это уже не просто визит жены политика — это агрессивная демонстрация силы", — заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в комментарии местному изданию Sermitsiaq. Он подчеркнул, что присутствие советника по безопасности свидетельствует о политических намерениях США.

Белый дом пока не прокомментировал участие Волца в поездке. Также не было официальной реакции от правительств Дании и Гренландии по поводу визита Уши Вэнс.

В видеообращении, опубликованном в воскресенье в Instagram, вторая леди отметила, что с нетерпением ждет путешествия в Гренландию вместе с сыном. Она подчеркнула важность знакомства с местными традициями и выразила восхищение гонкой на собачьих упряжках, частично финансируемых США.

"Я читала об этих соревнованиях вместе с детьми и поражена мастерством и слаженной работой участников", – отметила Уша Вэнс в обращении.

Она также отметила "длинную историю сотрудничества и взаимного уважения" между США и Гренландией и выразила надежду на дальнейшее укрепление отношений.

Между тем, ее муж, вице-президент США Джей Ди Венс, неоднократно говорил о стратегической ценности Гренландии, в частности о ее уникальных природных ресурсах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Гренландии отвергли территориальные претензии США.



