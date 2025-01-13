В Калифорнии продолжают гибнуть люди от пожара

Пожарные достигли значительного прогресса в воскресенье, поскольку ослабление ветра позволило им полностью локализовать некоторые меньшие пожары, такие как Лидия, Кеннет и Сансет в штате Калифорния, США. Об этом пишет CNN.

Карта пожаров в Калифорнии

Но в воскресенье вечером (по времени Калифорнии) ветер снова усиливается и ожидается, что он будет оставаться сильным в течение следующих нескольких дней, создавая вызов, поскольку пожарные бригады борются с пожарами Палисейдс и Итон.

Вот где стоят пожары:

Пожар Palisades: 23 713 акров сожжен, 13% локализовано

Пожар Eaton: выгорело 14 117 акров, 27% локализовано

Hurst Fire: 799 акров, 89% локализовано

Известно, что по меньшей мере 24 человека погибли из-за пожаров. Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Г. Луна сказал, что его офис получил "десятки и десятки" сообщений о пропавших людях.

Более 12 000 зданий были уничтожены только пожарами Итона и Палисейдс, что делает их, вероятно, вторым и четвертым по разрушительности пожарами в истории Калифорнии соответственно, по данным Cal Fire.

По данным Национальной метеорологической службы, ожидается, что более сильные ветры усилятся вечером с воскресенья на понедельник, что приведет к "критическим пожарным погодным условиям" к середине недели. Эти порывы могут достигать 60 миль в час в районах, уже пострадавших от сильной засухи.

Большая часть южной Калифорнии, простирающейся от округа Вентура до Сан-Диего, сейчас предупреждена о красном флаге, что означает высокую пожарную опасность.

По данным Cal Fire, в воскресенье более 14 000 сотрудников экстренной службы боролись с огнем на земле и в воздухе. Штаты вблизи Калифорнии, а также страны, включая Мексику и Канаду, также направили помощь.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 150 спасателей ГСЧС подготовлены для отправки в США для помощи в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, где бушует возгорание, одно из самых масштабных в истории штата.

"Там очень тяжелая ситуация, и украинцы могут помочь американцам защитить жизнь. Мы предложили нашу помощь американской стороне — 150 наших пожарных уже подготовлены", — заявил президент в вечернем обращении.