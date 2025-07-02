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В Капитолии Колорадо повесили новый портрет Трампа: цвет лица совпадает с рамкой

В Капитолии Колорадо появился новый портрет Трампа после того, как он раскритиковал предыдущий

2 июля 2025, 21:00
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Недилько Ксения

Белый дом подарил новый портрет после того, как президент Дональд Трамп пожаловался на висевшую в Капитолии Колорадо картину с 2019 года, сообщает AP.

В Капитолии Колорадо повесили новый портрет Трампа: цвет лица совпадает с рамкой

Новый портрет президента Дональда Трампа висит в Капитолии Колорадо в Денвере во вторник. (Томас Пайперт/AP)

Новый президентский портрет находится в Капитолии Колорадо после того, как предыдущий, висевший в здании шесть лет, вызвал гнев Дональда Трампа, утверждавшего, что он "намеренно искажает" его образ.

Оригинальный портрет быстро убрали, а на этой неделе на его месте появился заметно более строгий — и президент, похоже, гораздо более доволен результатом.

"Благодарю чрезвычайно талантливую художницу Ванесси Горабуэни и невероятных людей Колорадо", – написал Трамп во вторник в своей социальной сети Truth Social вместе с фотографией новой картины.

Белый дом подарил портрет около месяца назад, и был установлен на этой неделе, сообщает AP. Изображение гораздо ближе к последнему президентскому портрету Трампа, который в свою очередь имеет сходство с его знаменитой фотографией в полиции. Однако цвет лица президента на портрете совпадает с цветом рамки для портрета и слишком оранжевым.

Фотография, сделанная в тюрьме в Джорджии в 2023 году, стала символом выборов 2024 года, которые носили его сторонники, несмотря на судебные преследования, которые Трамп называл политическими.

Новый портрет изобразила Горабуэна, христианская художница, которая уже создавала другие изображения Трампа, сообщается на ее вебсайте.

"На стене было пустое место. Это казалось неуместным", – сказала агентству AP Лоис Корт, бывшая сенатор штата и глава Консультативного комитета по строительству Капитолия штата Колорадо. "Мы знали, что Белый дом направил нам эту замену, и просто имело смысл ее установить".

Спор о предыдущем портрете начался в марте, когда Трамп написал в социальных сетях: "Никому не нравятся плохие фотографии или картины, на которых он изображен, но та, что в Колорадо, в Капитолии штата, установленная губернатором вместе со всеми другими президентами, была намеренно искажена до такого уровня, которого даже я даже не испытывал.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2025/07/02/trump-portrait-colorado-capitol-white-housel/
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