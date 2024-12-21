В команде Трампа дали обещание Европе: какое решение было принято по Украине

Представители команды новоизбранного президента США Дональда Трампа сообщили европейским чиновникам, что новый глава Белого дома не откажется в планах продолжать военную помощь Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаюсь на людей, знакомых с этими переговорами, издание пишет, что ранее в этом месяце ближайшие помощники Дональда Трампа, курирующие внешнюю политику, рассказали европейцам о намерениях нового американского лидера.

Хотя ранее во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал прекратить помощь Украине и вынудить Киев начать немедленные мирные переговоры, теперь он намерен продолжить поставки американского оружия Киеву после инаугурации. Эту информацию изданию подтвердили три человека, знакомых с переговорами.

Вместе с тем Дональд Трамп планирует поставить перед союзниками по НАТО требование увеличить расходы на оборону более чем в два раза. Если сейчас целевой показатель составляет 2% ВВП (да и то эта норма выполняется только 23 из 32 членов альянса), то Трамп хочет поднять эту планку до 5 процентов.

Один из собеседников издания заверил, что Дональд Трамп, вероятно, наконец согласится и на 3,5%. При этом новый президент США вроде бы планирует четко привязать большие расходы на оборону к более выгодным условиям торговли с США.

Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп решил угрожать ЕС, а не России: что требует.

Также издание "Комментарии" сообщало – канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает представитель федерального немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

Ранее "Комментарии" писали – Трамп изменил свое мнение: теперь вся его формула мира сводится к одному.



