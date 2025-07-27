В команде Трампа озвучили термины, до которых хотят завершить войну в Украине

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что окончание войны в Украине и установление длительного мира на Ближнем Востоке является приоритетом для Дональда Трампа во время его второй каденции. По его словам, Трамп хочет достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до 2028 года, чтобы получить Нобелевскую премию мира.

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Стив Виткофф дал интервью невестке президента США Ларе Трамп на телеканале Fox News. По мнению Виткоффа, заключение мирного соглашения между Украиной и Россией стало бы знаковым достижением администрации Трампа.

"Чтобы мы решили проблемы России, Украины и достигли мирного соглашения, потому что это должно произойти. Надеюсь, это будет большой момент. Я думаю, если мы расширим Авраамовские мирные соглашения, если мы достигнем мира, продолжительного мира в Газе, если мы достигнем долгосрочного мира на Ближнем Востоке…, я думаю, это будет вершиной достижений", — сказал Виткофф.

По его словам, благодаря окончанию войны в Украине и конфликту на Ближнем Востоке Трамп "будет заслуживать Нобелевскую премию мира". Кроме того, Виткофф подчеркнул, что если бы Трамп был президентом раньше, войны России против Украины никогда бы не произошло.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп теряет терпение из-за безрезультатности разговоров с Путиным. США требуют от России реальных шагов для окончания войны в Украине, а не переговоров без смыслов.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал обнадеживающее заявление, когда может закончиться война в Украине. По словам президента, из-за давления на Россию это может произойти до следующего года.