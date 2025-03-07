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Главная Новости Мир США В команде Трампа внезапно разразились угрозами в адрес РФ
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В команде Трампа внезапно разразились угрозами в адрес РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм отчитал Путина и открыто пригрозил России

сегодня, 13:02
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Кравцев Сергей

Один из лидеров республиканцев, сенатор Линдси Грэм выложил в сеть сообщение с обвинениями российского диктатора Владимира Путина в ненадлежащем поведении и открытыми угрозами в сторону России. Как передает портал "Комментарии", в публикации на своей странице в Х Грэм обвинил Владимира Путина в том, что он "ведет себя вызывающе и публично не поддается на уговоры президента Трампа".

В команде Трампа внезапно разразились угрозами в адрес РФ

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

"Если Путин откажется всерьез сесть за стол переговоров, я надеюсь и ожидаю, что президент Трамп введет дополнительные экономические санкции против банковского и энергетического секторов России, а если потребуется, то и применит масштабные тарифы. Воздействие на и без того слабую экономику России заставит ее сесть за стол переговоров", — заявил Грэм.

Также в публикации Грэм подчеркнул, что за последние 48 часов Украина сделала важные заявления о прекращении огня, соглашении по полезным ископаемым и готовности участвовать в мирных переговорах.

"Пришло время закончить войну между Россией и Украиной справедливо и почетно, как это пытается сделать президент Трамп", — отметил Линдси Грэм.

Читайте также на портале "Комментарии" — выступая в Конгрессе, президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых. В свою очередь The Telegraph пишет о том, что именно премьер Великобритании Кир Стармер якобы убедил Владимира Зеленского сделать первый шаг и примириться с Трампом. Могут ли теперь США изменить свою позицию по отношению к Украине? Как дальше может развиваться ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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