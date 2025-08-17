В команде Трампа заявили о большом прогрессе с Путиным, который завершит войну в Украине

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что Соединенные Штаты и Россия могут быть ближе к масштабному мирному соглашению о войне в Украине, чем когда-либо ранее. По его словам, этому способствовали переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Стив Виткофф. Фото: Reuters

Стив Виткофф в интервью CNN пояснил, что достигнутый на переговорах на Аляске "значительный прогресс" стал причиной того, что администрация Трампа решила изменить акцент и вместо краткосрочного прекращения огня на войне в Украине стремится заключить мирное соглашение, которое "навсегда положит конец боевым действиям".

"Мы достигли столь значительного прогресса на этой встрече в отношении всех других составляющих, необходимых для мирного соглашения, что мы, президент Трамп, переориентировались на это", – пояснил Виткофф.

Он подчеркнул, что переговоры продвигаются быстрее, чем ожидалось, и что окончательное соглашение может быть достигнуто даже быстрее, чем договоренность о прекращении огня.

"Мы намерены попытаться заключить мирное соглашение, которое навсегда положит конец боевым действиям очень и очень быстро. Скорее, чем прекращение огня", – сказал Виткофф.

По словам Виткоффа, российская сторона впервые продемонстрировала большую готовность к компромиссу, чем на любых предварительных этапах. Как пояснил спецпредставитель Трампа, россияне больше опираются на окончание войны, чем это было во времена администрации Байдена. Виткофф считает "это обнадеживающим", поэтому следующим шагом США будет "развивать это и достичь соглашения для украинцев".

Отметим, что, несмотря на слова Виткоффа, аналитики отмечают, что прекращение огня можно скорее достичь, чем заключить мирное соглашение. Таким образом Путин, вероятно, затягивает переговоры, чтобы продолжать войну против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виткофф рассказал о территориальных уступках на которые пошел Путин.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о готовности обсудить территориальные вопросы с Путиным.