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В Конгрессе хотят ввести санкции против окружения Путина уже сейчас, не дожидаясь вторжения в Украину

Республиканцы предлагают ввести санкции против американских банков, которые продолжат сотрудничество с российскими финучреждениями, оказавшимися под санкциями США

сегодня, 09:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Представители Республиканской партии в Конгрессе США во главе с сопредседателем украинского кокаса Брайаном Фитцпартиком будут инициировать введение жестких санкций против ближайшего окружения Владимира Путина и самых крупных российских банков уже сейчас. Таким образом США хотят остановить Россию от деструктивных действий еще до того, как произойдет возможное вторжение российских войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

В Конгрессе хотят ввести санкции против окружения Путина уже сейчас, не дожидаясь вторжения в Украину

Конгресс США. Фото из открытых источников

Политик рассказал, что есть и другие меры, которые предлагают американские конгрессмены, но уже в случае российского вторжения. Так республиканцы предлагают ввести санкции против американских банков, которые продолжат сотрудничество с российскими финучреждениями, оказавшимися под санкциями США.

Следующим шагом после вторжения должна быть остановка и замораживание "Северного потока-2". США попробуют помешать Германии провести сертификацию трубопровода.

Также США могут наложить запрет на экспорт технологий в Россию. Под ударом могут оказаться также те американские компании, которые в обход санкциям продолжат продавать технологии в РФ.

Алексей Гончаренко отмечает, кроме усиления давления на Москву конгрессмены предлагают усилить помощь Украине. В частности, выдать Украине 500 млн долларов, как иностранное военное финансирование. Кроме того, Конгресс может в экстренном режиме рассмотреть вопрос о дополнительной продаже Киеву вооружений. Также может быть рассмотрен вопрос о включении Украины в список стран "НАТО плюс", что разблокирует возможность поставок в Киев ряда оборонного оружия и товаров.

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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/10286
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