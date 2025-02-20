В Конгрессе США готовы блокировать решение Трампа в отношении Путина и Украины

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Slava Kot
Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что в США достаточно голосов, чтобы заблокировать неприемлемые решения Дональда Трампа по поводу войны в Украине и российского диктатора Владимира Путина.
Конгресс США. Фото из открытых источников
После серии скандальных слов от Трампа о давлении на Украину и отсутствии критики в сторону России и Путина, конгрессмен Брайан Фицпатрик выступил с заявлением. В нем он критикует Трампа и указывает, что президенту Владимиру Зеленскому "не нужно и нельзя навязывать ни одно соглашение", которое "не гарантирует безопасность и суверенитет украинского народа".
По его словам, представители Конгресса США, несмотря на личные взгляды политиков, имеют решающее количество голосов, чтобы отстаивать решения, которые может попытаться принять администрация Трампа в отношении Украины.
Республиканец заявил, что все хотят окончания войны и прекращения жестокого вторжения в РФ. Однако для долгосрочного мира заключенное соглашение должно предусматривать привлечение к ответственности российских захватчиков.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конгрессвумен США украинского происхождения заявила, что Зеленский подвел украинский народ.
Также "Комментарии" писали о том, как в США унизили Трампа, который назвал Зеленского диктатором.
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