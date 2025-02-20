В Конгрессе США готовы блокировать решение Трампа в отношении Путина и Украины

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что в США достаточно голосов, чтобы заблокировать неприемлемые решения Дональда Трампа по поводу войны в Украине и российского диктатора Владимира Путина.

Конгресс США. Фото из открытых источников

После серии скандальных слов от Трампа о давлении на Украину и отсутствии критики в сторону России и Путина, конгрессмен Брайан Фицпатрик выступил с заявлением. В нем он критикует Трампа и указывает, что президенту Владимиру Зеленскому "не нужно и нельзя навязывать ни одно соглашение", которое "не гарантирует безопасность и суверенитет украинского народа".

По его словам, представители Конгресса США, несмотря на личные взгляды политиков, имеют решающее количество голосов, чтобы отстаивать решения, которые может попытаться принять администрация Трампа в отношении Украины.

"Президент Зеленский и все участники переговоров должны знать это: есть определяющее количество членов Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и в обеих палатах, которые готовы, желают и способны сделать все возможное, чтобы предотвратить вознаграждение коммунистического диктатора Владимира Путина за его незаконное вторжение, изнасилование, похищение, пытки и убийство украинского народа", — указал Фицпатрик.

Республиканец заявил, что все хотят окончания войны и прекращения жестокого вторжения в РФ. Однако для долгосрочного мира заключенное соглашение должно предусматривать привлечение к ответственности российских захватчиков.

"Это о мире через силу. Это о патриотическом здравом смысле. А патриотический здравый смысл – это то, за что Америка всегда должна выступать", — подытожил Фицпатрик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конгрессвумен США украинского происхождения заявила, что Зеленский подвел украинский народ.

Также "Комментарии" писали о том, как в США унизили Трампа, который назвал Зеленского диктатором.