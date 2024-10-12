logo

BTC/USD

62617.24

ETH/USD

2444.67

LTC/USD

65.43

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Конгрессе США намекнули, что вскоре отпадет надобность помогать Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Конгрессе США намекнули, что вскоре отпадет надобность помогать Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон уверен, что Трамп, после своего избрания президентом, сумеет завершить войну в Украине

сегодня, 08:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не настроен на продолжение американской поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление политик сделал в интервью изданию "Punchbowl news".

В Конгрессе США намекнули, что вскоре отпадет надобность помогать Украине

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

"У меня нет аппетита относительно дальнейшего финансирования Украины, и я надеюсь, что это не нужно. Если президент Трамп победит, я считаю, что он действительно сможет завершить этот конфликт. Я действительно так считаю. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет, что этого уже достаточно", — заявил Джонсон.

По словам республиканца, "все во всем мире устали" от войны в Украине и хотят, "чтобы это было решено". 

При этом Майк Джонсон предупредил об опасном сценарии, в тому случае, если во главе Белого дома окажется Камала Гаррис. Тогда очень небольшая вероятность, что война вскоре закончится. Она, скорее всего, будет затягиваться и дальше.

Читайте также на портале "Комментарии" — если представитель Республиканской партии Дональд Трамп будет избран президентом США, он не будет ждать своей инаугурации, чтобы принять решающие меры по прекращению войны в Украине. Конкретные шаги будут сделаны, как только станут известны результаты выборов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции в Страсбурге сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Politico".

"Трамп будет действовать немедленно, поэтому мы, как европейские лидеры, не можем терять времени, потому что между выборами и инаугурацией нового президента не будет двух-трех месяцев, как это обычно бывает. Мы должны реагировать сначала интеллектуально, философски, затем стратегически, а затем на уровне действий как можно скорее", — заявил Виктор Орбан.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости