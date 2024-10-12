В Конгрессе США намекнули, что вскоре отпадет надобность помогать Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не настроен на продолжение американской поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление политик сделал в интервью изданию "Punchbowl news".

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

"У меня нет аппетита относительно дальнейшего финансирования Украины, и я надеюсь, что это не нужно. Если президент Трамп победит, я считаю, что он действительно сможет завершить этот конфликт. Я действительно так считаю. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет, что этого уже достаточно", — заявил Джонсон.

По словам республиканца, "все во всем мире устали" от войны в Украине и хотят, "чтобы это было решено".

При этом Майк Джонсон предупредил об опасном сценарии, в тому случае, если во главе Белого дома окажется Камала Гаррис. Тогда очень небольшая вероятность, что война вскоре закончится. Она, скорее всего, будет затягиваться и дальше.

Читайте также на портале "Комментарии" — если представитель Республиканской партии Дональд Трамп будет избран президентом США, он не будет ждать своей инаугурации, чтобы принять решающие меры по прекращению войны в Украине. Конкретные шаги будут сделаны, как только станут известны результаты выборов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции в Страсбурге сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Politico".

"Трамп будет действовать немедленно, поэтому мы, как европейские лидеры, не можем терять времени, потому что между выборами и инаугурацией нового президента не будет двух-трех месяцев, как это обычно бывает. Мы должны реагировать сначала интеллектуально, философски, затем стратегически, а затем на уровне действий как можно скорее", — заявил Виктор Орбан.



