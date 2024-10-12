В Конгрессе США намекнули, что вскоре отпадет надобность помогать Украине

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Кравцев Сергей
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не настроен на продолжение американской поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление политик сделал в интервью изданию "Punchbowl news".
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
По словам республиканца, "все во всем мире устали" от войны в Украине и хотят, "чтобы это было решено".
При этом Майк Джонсон предупредил об опасном сценарии, в тому случае, если во главе Белого дома окажется Камала Гаррис. Тогда очень небольшая вероятность, что война вскоре закончится. Она, скорее всего, будет затягиваться и дальше.
Читайте также на портале "Комментарии" — если представитель Республиканской партии Дональд Трамп будет избран президентом США, он не будет ждать своей инаугурации, чтобы принять решающие меры по прекращению войны в Украине. Конкретные шаги будут сделаны, как только станут известны результаты выборов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции в Страсбурге сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Politico".
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