В Конгрессе США предлагают ужесточить санкции против России: что известно

В Конгрессе Соединенных Штатов снова обострилась дискуссия по поводу санкций против России. Группа американских законодателей во главе с Линдси Грэмом и Брайаном Фицпатриком предлагает связать их с законопроектом о финансировании федерального правительства, обязательным к принятию. Такой шаг может существенно усилить давление на Москву из-за войны против Украины.

В Конгрессе США предлагают новые санкции против РФ. Фото из открытых источников

Два республиканца сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик уже несколько месяцев продвигают законопроект, предусматривающий введение жестких санкций против России в случае, если она откажется от переговоров по мирному урегулированию войны в Украине.

"На этой неделе мы будем призывать наших коллег по обе стороны политической силы присоединиться к нам в продвижении этого законодательства и отстаивании свободы против тирании", — заявили Грэм и Фицпатрик.

В совместном заявлении Грэм и Фицпатрик отметили, что на этой неделе будут добиваться поддержки коллег из обеих партий.

"Мы твердо убеждены, что сочетание санкций и тарифов, а также продажа Украине высококачественного американского оружия является ключом к тому, чтобы привлечь Путина к переговорам для справедливого и почетного мира", — заявили республиканцы.

Несмотря на инициативу, руководство Сената и Палаты представителей ранее воздерживалось от голосования, поскольку президент Дональд Трамп сомневался в целесообразности новых санкций против Москвы. Вместо этого он предлагал повысить тарифы на товары из Индии, второго по объему покупателя российской нефти после Китая.

Однако Трамп недавно заявил, что США готовы ввести новые энергетические ограничения против России, но только при условии, что все страны НАТО синхронно откажутся от покупки российских энергоносителей и примут аналогичные санкции.

