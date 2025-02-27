В Конгрессе США резко высказались в адрес Трампа из-за нежелания признавать агрессию РФ

Конгрессвумен от Республиканской партии Жасмин Крокет резко раскритиковала своих однопартийцев из-за их неоднозначного отношения к войне между Россией и Украиной. Она обвиняла коллег в том, что они избегают признать факт вторжения России в Украину.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Крокетт подчеркнула, что многие конгрессмены боятся выступить против позиции президента Дональда Трампа. Это заявление она сделала в ходе слушаний в Палате представителей США.

Она также отметила, что среди американских политиков вокруг войны в Украине распространяются разные теории заговора. Крокетт считает, что Трампу следует четко заявить, что Россия является агрессором, а не Украина.

"Господин голова, у меня осталась минута, но я хочу спросить моих коллег: найдется ли хотя бы один из вас, кто скажет, что, говоря о войне в Украине, Украина не вторглась в Россию? Это была Россия, напавшая на Украину", — сказала Крокетт.

На этот вопрос в Палате представителей США воцарилась тишина.

Отметим, что Дональд Трамп недавно подтвердил свою позицию, считая Россию ответственной за вторжение в Украину. Однако он также обвинил президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в том, что они вроде бы "не о том говорили", а Россию можно было бы "легко отказать".

Трамп также заявил, что США не планируют предоставлять Украине многочисленные гарантии безопасности, отметив, что это должны сделать европейские страны.

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин, вероятно, считают, что Украина не должна участвовать в мирных переговорах. Об этом написал бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в статье для РБК-Украина.