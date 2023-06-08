logo

BTC/USD

26402.65

ETH/USD

1846.07

LTC/USD

88.06

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Конгрессе США снова усилили давление на Байдена по поводу оружия для Украины: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

В Конгрессе США снова усилили давление на Байдена по поводу оружия для Украины: о чем идет речь

Группа республиканцев и демократов требуют от Байдена уже сейчас дать согласие на предоставление Украине ATACMS

сегодня, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Американские законодатели из Республиканской и Демократической партий снова настаивают на том, чтобы администрация Байдена прислала Украине боеприпасы большой дальности, поскольку долгожданное контрнаступление Киева, похоже, началось. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico".

В Конгрессе США снова усилили давление на Байдена по поводу оружия для Украины: о чем идет речь

Конгресс США. Фото из открытых источников

Имея дальность полета более 300 километров, что почти в четыре раза превышает дальность существующих в Украине ракет, армейская тактическая ракетная система (ATACMS) была предметом интенсивных дебатов в течение многих месяцев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Почти год назад советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан опасался, что отправка ATACMS может привести к перерастанию конфликта в Третью мировую войну, поскольку Украина может использовать это оружие для атак вглубь российской территории.

Но в последние недели оппозиция администрации к отправке вооружений демонстрирует признаки ослабления. Сам президент Джо Байден недавно дал понять, что он может быть открыт к отправке ATACMS. Отвечая на вопрос, может ли Вашингтон согласиться предоставить ракеты, президент сказал в конце мая, что эта возможность "все еще в игре". Позже представитель Белого дома заявил, что политика администрации не изменилась.

Теперь группа членов Палаты представителей во главе с законодателем Джейсоном Кроу усиливает давление. В письме к Байдену в четверг 10 законодателей-республиканцев и демократов призвали президента как можно быстрее дать зеленый свет ATACMS.

"Война в Украине превратилась в конфликт на истощение. Мы можем и должны помочь выйти из этого тупика. Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и процветающий мир", – написали законодатели.

Сторонники отправки ATACMS говорят, что поскольку они стреляют из высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые уже отправлены в Украину, они не требуют длительной подготовки и/или логистических цепочек, и могут быть отправлены немедленно.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Байдена жестко ответили Лаврову, который боится эскалации из-за передачи F-16 Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!