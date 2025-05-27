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В Конгрессе США усомнились в психической пригодности Трампа: чего требуют

Крокетт напомнила, что республиканцы критиковали ментальное состояние Байдена и призвала проверить психическое здоровье Трампа по тем же стандартам.

сегодня, 08:50
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Клименко Елена

Конгрессвумен-демократ из Техаса Жасмин Крокетт обратилась к республиканцам с призывом публично поставить под сомнение психическую способность Дональда Трампа занимать пост президента. Об этом сообщает The Independent после его удивительного выступления на церемонии вручения дипломов в военной академии Вест-Пойнт.

В Конгрессе США усомнились в психической пригодности Трампа: чего требуют

Фото: из открытых источников

В ходе речи 78-летний Трамп упомянул совершенно неуместные темы: "трофейных дружин", рост гольфиста Гэри Плеера, яхты, Аль Капоне, а также "армейские трансвестит-шоу". Завершив выступление, он нарушил многолетнюю традицию – не пожал руки лучшим выпускникам.

Крокетт напомнила, что в прошлом году именно республиканцы требовали оценки психического состояния Джо Байдена, поэтому теперь, по ее словам, должны применить те же критерии к Дональду Трампу.

"Я не думаю, что выпускники Вест-Пойнта ожидали услышать о трофейных дружинах или личных делах Трампа. Это пример того, как человек, который может возглавить армию в случае войны, демонстрирует полную неадекватность", — заявила Крокетт.

Она призвала республиканцев перестать игнорировать очевидные тревожные сигналы и задать вопрос: способен ли Трамп умственно справиться с ролью главнокомандующего.

Портал "Комментарии" уже писал, что бывшая советница по вопросам национальной безопасности президента Дональда Трампа, Фиона Гилл, считает, что американский лидер стремится к "перезагрузке" отношений между США и Россией. Это желание, по ее словам, прослеживалось еще в первый президентский срок Трампа, когда он активно добивался личной встречи с Владимиром Путиным для обсуждения ключевых тем — от ядерного разоружения до экономических связей.



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