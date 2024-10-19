В Конгрессе США заговорили о "красной линии", которую переступил Путин: детали

Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена признать использование войск Северной Кореи против Украины "красной линией" для США и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом Тернер написал у себя в соцсети X.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению, конгрессмен обратился к Джо Байдену с соответствующим письмом.

Он интересуется, почему администрация не смогла оперативно проинформировать Конгресс "о движении северокорейских войск в Россию".

Тернер отметил, что использование северокорейских войск против Украины должно быть красной линией для Соединенных Штатов и НАТО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский сообщил о росте сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которое теперь охватывает не только передачу оружия, но и военных из КНДР. Он подчеркнул, что это новый уровень поддержки, который Россия получает от Пхеньяна. В свою очередь, появилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин направил в Госдуму законопроект, предусматривающий ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Как теперь может измениться ход войны? Стоит ли ожидать ответную реакцию Запада? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали - очень много слухов и разной непроверенной информации в сети о возможном привлечении Россией северокорейских военных в войне против Украины. Но в Офисе президента советуют спокойно относится к этому. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью YouTube-каналу РБК-Украина сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.