В Конгрессе жестко поставили на место Трампа из-за его высказывания о Зеленском.

Высказывания Дональда Трампа относительно Владимира Зеленского не отражают взгляды всей Республиканской партии США, заявил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон, передает The Hill.

Фото: из открытых источников

"Президенту следует пересмотреть свои позиции и начать все сначала. То, что он сказал, неправильно и недопустимо", — подчеркнул Бейкон, комментируя высказывания Трампа.

Конгрессмен подчеркнул, что Зеленский был избран демократически. Он также добавил, что мнение Трампа не является репрезентативной для всей Республиканской партии.

"Многие республиканцы считают, что то, что сказал президент, ошибочно. Украина — жертва агрессии. Я призываю нашего президента поддержать свободу, демократию и тех, кто борется против захватчиков", — заявил он.

Бейкон добавил, что Трамп должен способствовать завершению войны "честным и справедливым способом".

"Сейчас мы на стороне диктатора, а не демократии", — подытожил он.

Не так давно между Трампом и Зеленским возник конфликт. Американский лидер заявил, что рейтинг доверия к Зеленскому среди украинцев якобы составляет всего 4%. Зеленский в ответ заявил, что это дезинформация России, и призвал Трампа не распространять ее. Трамп, в свою очередь, назвал Зеленского "диктатором без выборов". Следует отметить, что внутренние опросы подтверждают, что рейтинг доверия Зеленского превышает 50%. В ответ на критику Трампа европейские лидеры выразили поддержку украинскому президенту.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов" с очень низким рейтингом. На эти заявления отреагировал конгрессмен-демократ Эрик Суолвелл, который простым примером объяснил, почему Трамп ошибся.