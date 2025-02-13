В Кремле отмечают переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, отмечая это событие в привычном для них стиле. Они пьют водку прямо из бутылки.

Джон Болтон (фото из открытых источников)

Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности в первой администрации Трампа Джон Болтон во время эфира CNN, передает Raw Story. Он отметил, что больше не надеется на встречи американского президента с Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Я думаю, что мы уже знаем, чем это завершится. Президент Трамп фактически сдался Путину еще до начала переговоров", — сказал Болтон.

По его словам, предложения по урегулированию войны, ранее озвученные министром обороны США Питом Гегсетом, вполне могли быть подготовлены в Москве. Он подчеркнул, что смена американской внешнеполитической линии чревата не только безопасностью самих Соединенных Штатов, но и бывшим советским республикам. Также Болтон заявил, что действия Трампа подрывают позиции НАТО по отношению к Украине.

"Сегодня Путин одержал сразу несколько побед. Их настолько много, что трудно перечислить все... Итогом станет капитуляция, подписанная Дональдом Трампом", — подчеркнул он.

Также Болтон высказался по поводу возможного назначения Тулси Габбард на должность директора национальной разведки США. Он отметил, что ее предыдущие заявления, совпадающие с российской пропагандой, могут вынудить союзников Вашингтона дважды подумать перед передачей американской стороне разведывательных данных.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мериканский президент Дональд Трамп вывел кремлевского диктатора Владимира Путина из международной изоляции, считает политолог Андрей Смолий.

"Трамп фактически легализовал международного преступника, террориста и убийцу — Путина. Вывел его на цивилизованную арену. Вернул к жизни того, кто развязал самые кровавые бойни новой эпохи и века. Тем не менее, это не интересует Трампа. Его интересует собственный пиар и триумф", — сказал он.