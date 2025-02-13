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Лиля Воробьева
В Кремле отмечают переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, отмечая это событие в привычном для них стиле. Они пьют водку прямо из бутылки.
Джон Болтон (фото из открытых источников)
Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности в первой администрации Трампа Джон Болтон во время эфира CNN, передает Raw Story. Он отметил, что больше не надеется на встречи американского президента с Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским.
По его словам, предложения по урегулированию войны, ранее озвученные министром обороны США Питом Гегсетом, вполне могли быть подготовлены в Москве. Он подчеркнул, что смена американской внешнеполитической линии чревата не только безопасностью самих Соединенных Штатов, но и бывшим советским республикам. Также Болтон заявил, что действия Трампа подрывают позиции НАТО по отношению к Украине.
Также Болтон высказался по поводу возможного назначения Тулси Габбард на должность директора национальной разведки США. Он отметил, что ее предыдущие заявления, совпадающие с российской пропагандой, могут вынудить союзников Вашингтона дважды подумать перед передачей американской стороне разведывательных данных.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мериканский президент Дональд Трамп вывел кремлевского диктатора Владимира Путина из международной изоляции, считает политолог Андрей Смолий.
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