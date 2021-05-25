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Главная Новости Мир США В Лас-Вегасе открыли пункт вакцинации от Covid-19 в стрип-клубе
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В Лас-Вегасе открыли пункт вакцинации от Covid-19 в стрип-клубе

Пункт вакцинации работал всего один вечер

сегодня, 03:20
Автор:

Ольга Чародий

Власти Лас-Вегаса открыла пункт вакцинации от коронавируса в стрип-клубе Hustler. Делать прививки в нем могли только люди, которым исполнился 21 год.

В Лас-Вегасе открыли пункт вакцинации от Covid-19 в стрип-клубе

В стрип-клубе сделали прививки около 100 человек. Фото: AP News

Как сообщает AP News, пункт вакцинации работал всего один вечер — 21 мая с 16:00 до 19:00. Всем, кто воспользовался возможностью, клуб предоставил бонусы — платиновую карточку постоянного посетителя, бесплатную бутылку алкоголя на выбор и танец от вакцинированного артистки.

В стрип-клубе сделали прививки около 100 человек. Некоторые признались, что не намерены вакцинироваться, а просто пришли отдохнуть, но решили все-таки воспользоваться возможностью.

Как сообщали ранее на заседании СНБО 2 апреля рассматривался вопрос темпов вакцинации от коронавируса в Украине.Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. "У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, что касается вакцинации нашего населения", – сказал он. По его словам, что на заседании рассматривался вопрос таможни – десять контрабандистов в течение определенного времени двинулись экономическую мощь Украины, поэтому против них были введены санкции.

Напомним, глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал об опасности нововыявленного южноафриканского штамма коронавируса. По словам специалиста, с его появлением Украину "ждут еще более сложные испытания". Он отметил, что британский штамм коронавируса стал причиной третьей волны заболеваемости в стране, и именно из-за него в Украине установлен новый антирекорд заражений — практически 20 тысяч новых случаев. 


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Источник: https://apnews.com/article/las-vegas-coronavirus-pandemic-oddities-health-business-cd14b8e8c178bbf633a26fcb8480f67c
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