В Литве нашли тело еще одного американского военного

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Slava Kot
1 апреля спасатели обнаружили тело четвертого и последнего американского солдата, которые пропали в Литве во время военных учений. Эту информацию подтвердило командование армии США в Европе и Африке, а также глава Пентагона Пит Хэгсет.
Нашли тело четвертого американского солдата. Фото из открытых источников
25 марта во время военных учений вблизи Пабраде, Литва, исчезли четыре американских солдата вместе с бронированным эвакуационным тягачем M88 Hercules. Через несколько дней поисков машину обнаружили под несколько метровой толщей болота. 31 марта технику достали и обнаружили тела трех военных США. На следующий день нашли четвертого американского солдата.
Эту информацию также подтвердил министр обороны США Пит Хэгсет. Глава Пентагона поблагодарил литовских партнеров за поисковые операции и выразил соболезнования по поводу гибели четырех американских солдат.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны имена и звания американских военных, погибших в Литве.
Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, как погибли американские солдаты во время военных учений в Литве.
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