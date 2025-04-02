В Литве нашли тело еще одного американского военного

1 апреля спасатели обнаружили тело четвертого и последнего американского солдата, которые пропали в Литве во время военных учений. Эту информацию подтвердило командование армии США в Европе и Африке, а также глава Пентагона Пит Хэгсет.

Нашли тело четвертого американского солдата. Фото из открытых источников

25 марта во время военных учений вблизи Пабраде, Литва, исчезли четыре американских солдата вместе с бронированным эвакуационным тягачем M88 Hercules. Через несколько дней поисков машину обнаружили под несколько метровой толщей болота. 31 марта технику достали и обнаружили тела трех военных США. На следующий день нашли четвертого американского солдата.

"Четвертого солдата армии США, назначенного в боевую группу 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, нашли мертвым вблизи Пабраде, Литва, днем 1 апреля", — сообщило командование армии США в Европе и Африке.

Эту информацию также подтвердил министр обороны США Пит Хэгсет. Глава Пентагона поблагодарил литовских партнеров за поисковые операции и выразил соболезнования по поводу гибели четырех американских солдат.

"Сегодня мне сообщили, что останки четвертого и последнего пропавшего без вести солдата армии США из боевой группы 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии были найдены в Литве. Я хочу лично выразить свои глубочайшие соболезнования семьям всех четырех погибших солдат", — сказал Хэгсет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны имена и звания американских военных, погибших в Литве.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, как погибли американские солдаты во время военных учений в Литве.