В Лос-Анджелесе "апокалиптическая картина": масштабный пожар уничтожает престижный жилой район

Возгорание произошло в прибрежном престижном районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Санта-Моникой и Малибу, где расположены дома знаменитостей, в частности Бена Аффлека, Адама Сендлера, Тома Хэнкса и Брэдли Купера. Эвакуировано уже около 30 тысяч человек. В зону эвакуации попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает NBC News.

На наступающий огонь Палисадов льется вода. Фото: Итан Своуп/AP

На дорогах образовались пробки. Некоторым пришлось бросать машины и идти пешком, потому что огонь перевернулся на шоссе. Предварительно в результате пожара никто не пострадал. По данным властей, огонь грозит более 25 тысячам человек и 10 тысячам жилых домов.

Еще один пожар в Калифорнии произошел в предгорьях над Пасаденой – площадь возгорания 160 гектаров. Более 96 000 человек в округе остались без электричества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в октябре 2024 года на Харьковщине сгорел целый поселок и люди заживо: более тысячи домов уничтожены из-за лесного пожара.

Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать — пламя распространялось безумными темпами. О последствиях масштабного пожара в Харьковской области, который унес жизни людей, сообщил начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Огонь снова пришел из Донетчины — со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Краснооскольский", а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги", – сообщил главный следователь области.

