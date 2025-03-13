В мире возможна еще одна война: на что готов пойти Дональд Трамп

Белый дом поручил американским военным разработать варианты увеличения присутствия американских войск в Панаме. Это нужно для того, чтобы реализовать планы президента США Дональда Трампа, касающиеся возвращения Панамского канала.

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На прошлой неделе во время совместного обращения к Конгрессу Трамп сказал: "Для дальнейшего укрепления нашей национальной безопасности моя администрация вернет Панамский канал". Однако представители администрации не объяснили, что означает "возвращение", пишет издание NBCnews.

По данным СМИ, Южное командование США разрабатывает потенциальные планы возвращения Панамского канала. Развитие событий возможно от установления более тесного партнерства с панамскими военными до захвата канала силой. При этом силовой вариант совсем не исключается — по словам чиновников, это зависит от позиции панамских военных.

Отмечается, что администрация Трампа имеет целью увеличить военное присутствие США в Панаме, чтобы уменьшить там влияние Китая.

По словам официальных лиц, вторжение США в Панаму маловероятно и будет серьезно рассматриваться лишь в том случае, если большее американское военное присутствие в Панаме не достигнет цели президента Дональда Трампа по восстановлению водного пути.

Издание сообщило, что официальных комментариев ни от Пентагона, ни от посольства Панамы в Вашингтоне получить не удалось. Однако сообщается, что в частном порядке Трамп сказал своим советникам, что он считает военное присутствие США в Панаме и на самом канале критически важным для этих усилий. Трамп также дал понять, что он хочет, чтобы военнослужащие США были видны в зоне канала как демонстрация силы.

Напомним, что Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", не хочет терять время в вопросе Украины.



