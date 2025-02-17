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В Москве аплодируют стоя: Трамп осуществил «влажную мечту» Путина

Путин теперь будет вести себя с Трампом, как шелковый, чтобы тянуть время и активизироваться на фронте

17 февраля 2025, 18:02
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Ткачик Олеся

Первый раунд визитов американцев в Европу пока закончился масштабным имиджевым фиаско для США, считает политолог Алексей Копытько. По его мнению, американскому президенту Дональду Трампу придётся корректировать.

В Москве аплодируют стоя: Трамп осуществил «влажную мечту» Путина

Владимир Путин

"В Москве аплодируют стоя, потому что трения между Европой и США – их влажные мечты. Путин сейчас будет казаться шёлковым и гибким, чтобы тянуть время, сохранить манёвр и ждать удобного момента. Срывать переговоры в лоб ему невыгодно (поэтому сейчас будет много риторики о подготовке), но военный потенциал он не исчерпал. Поэтому будет пытаться наступать столько, сколько сможет, но минимизируя риски ужесточения санкций или увеличения помощи Украине", — говорит эксперт.

По его словам, разговор с европейцами о месте и роли Украины в системе европейской безопасности нужно проводить, ведь без этого ничто долгосрочное в принципе невозможно.

"Но предметный разговор будет только с новым канцлером ФРГ и его правительством (где Писториус может и не быть министром обороны). А это – апрель", — отмечает эксперт.

То есть, по его мнению, конец зимы и март – период хаоса, слабой позиции Европы, яростных попыток Москвы обнулить на поле боя переговорные козыри Украины.

"Из потенциальных плюсов – формирование более адекватной позиции США. Битва скорости с адекватностью будет основным содержанием этапа", — подытожил Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин будет пытаться достичь продвижения в Украине и выйдет из переговоров как только поймет, что Украина ослабла. Выйти из переговоров и перемирия он может даже путем организации теракта.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02BLRJ5fUQCeMYXvamGKBVLrdxfPRdmjFqyRgjhRTcuK5TyLEYng6LwBRh5dtsetfql?locale=ru_RU
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