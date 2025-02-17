В Москве аплодируют стоя: Трамп осуществил «влажную мечту» Путина

Первый раунд визитов американцев в Европу пока закончился масштабным имиджевым фиаско для США, считает политолог Алексей Копытько. По его мнению, американскому президенту Дональду Трампу придётся корректировать.

Владимир Путин

"В Москве аплодируют стоя, потому что трения между Европой и США – их влажные мечты. Путин сейчас будет казаться шёлковым и гибким, чтобы тянуть время, сохранить манёвр и ждать удобного момента. Срывать переговоры в лоб ему невыгодно (поэтому сейчас будет много риторики о подготовке), но военный потенциал он не исчерпал. Поэтому будет пытаться наступать столько, сколько сможет, но минимизируя риски ужесточения санкций или увеличения помощи Украине", — говорит эксперт.

По его словам, разговор с европейцами о месте и роли Украины в системе европейской безопасности нужно проводить, ведь без этого ничто долгосрочное в принципе невозможно.

"Но предметный разговор будет только с новым канцлером ФРГ и его правительством (где Писториус может и не быть министром обороны). А это – апрель", — отмечает эксперт.

То есть, по его мнению, конец зимы и март – период хаоса, слабой позиции Европы, яростных попыток Москвы обнулить на поле боя переговорные козыри Украины.

"Из потенциальных плюсов – формирование более адекватной позиции США. Битва скорости с адекватностью будет основным содержанием этапа", — подытожил Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин будет пытаться достичь продвижения в Украине и выйдет из переговоров как только поймет, что Украина ослабла. Выйти из переговоров и перемирия он может даже путем организации теракта.



